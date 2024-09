Nawiedzony szpital pod Poznaniem straszy od lat. Okolicznym mieszkańcom co roku przepalają się żarówki!

Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Kolejorz pokazuje moc

Lech Poznań pędzi od wygranej do wygranej. W niedzielę wygrał już piąty ligowy mecz z rzędu. Tym razem podopieczni Nielsa Frederiksena okazali się lepsi od Śląska Wrocław (1:0). Gola na wagę zwycięstwa zdobył Filip Szymczak. Tym samym poznaniacy ciągle zajmują pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy i nie zamierzają jej opuszczać.

- Wygrywanie takich meczów tworzy jeszcze większą jedność w naszym zespole, bo zdobywanie kolejnych trzech punktów tylko nas napędza. To też pokazuje, że jesteśmy jakościową drużyną, bo to trzeba powiedzieć z ręką na sercu, że dominowaliśmy całe spotkanie i to zwycięstwo się nam należało. W pierwszej połowie mieliśmy sporo sytuacji, żeby szybciej strzelić gola. Natomiast mecz tak się ułożył, ale nie narzekamy. Wygrywamy i jest super - mówił po meczu strzelec jedynego gola.

Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Ponad 30 tysięcy kibiców na trybunach

Lech Poznań imponuje formą od początku sezonu. Nic dziwnego, że kibice chcą oglądać taki zespół, który wyrósł na głównego kandydata na mistrza Polski. Mecz Lech - Śląsk z perspektywy trybun Enea Stadionu śledziło 34 285 kibiców. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie lub swoich znajomych na naszych zdjęciach.