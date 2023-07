50-latek robił swojej schorowanej matce okropne rzeczy! Szarpanie i popychanie to dopiero początek

Blisko 30 tysięcy kibiców na meczu Lech Poznań - Żalgiris Kowno. Kolejorz zrobił pierwszy krok do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań liderem PKO BP Ekstraklasy

Dwa mecze i dwa zwycięstwa - to bilans Lecha Poznań w tegorocznym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Jeśli do tego dorzucimy zwycięstwo w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, to można śmiało stwierdzić, że Kolejorz bardzo dobrze rozpoczął sezon 2023/24.

Lech Poznań w niedzielę podejmował na Enea Stadionie Radomiaka Radom. Podopieczni Johna van den Broma wygrali 2:0 i zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

ZOBACZ: Kolejorz zrobił pierwszy krok do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Tłumy kibiców na meczu Lech - Radomiak

Mecz Lech - Radomiak był pierwszym ligowym meczem w tym sezonie na stadionie przy Bułgarskiej. W niedzielę na trybunach zasiadło 23 198 widzów. Byliście na tym meczu? Poszukajcie siebie na zdjęciach w naszej galerii.