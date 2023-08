Lech Poznań znów zwycięski! Blisko 30 tysięcy oglądało mecz ze Spartakiem Trnava

Magiczne miejsce w Wielkopolsce. To najczystsze jezioro w kraju

Zrobił to na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Wolsztynie. Podczas ucieczki zgubił ubranie

Ceny kurek w Poznaniu. Ile kosztuje to "grzybowe złoto"? Sprawdziliśmy!

Lech Poznań - Spartak Trnava. Kolejorz znów zwycięski

Lech Poznań idzie od zwycięstwa do zwycięstwa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Po wyeliminowaniu Żalgirisa Kowno, poznaniacy rozegrali pierwszy mecz ze Spartakiem Trnava. Spotkanie toczyło się pod dyktando gospodarzy, którzy długo nie mogli sforsować obrony rywali. Ostatecznie udało im się to na początku drugiej połowy, a wynik meczu otworzył Filip Marchwiński. Pomocnik Kolejorza zanotował także asystę przy golu Kristoffera Velde na 2:0. Lechici w końcówce meczu stracili na chwilę koncentrację, co skutkowało golem kontaktowym dla gości.

Tak więc losy awansu do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy rozstrzygną się w rewanżu, który odbędzie się w czwartek (17 sierpnia).

ZOBACZ: Lech Poznań z kolejnym zwycięstwem. Tłumy kibiców na meczu z Radomiakiem [ZDJĘCIA]

Kibice tłumnie chodzą na Bułgarską

Lech Poznań rozegrał trzeci domowy mecz w sezonie 2023/24. Za każdym razem na trybunach było ponad 20 tysięcy kibiców. Na starcie ze Spartakiem Trnava wybrało się 29 122 osób.

Byliście na meczu? Poszukajcie siebie na naszych zdjęciach.