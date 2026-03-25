Leon i Lenka ukryli się w łazience przed ogniem. Wiemy, kiedy odbędzie się sekcja zwłok dzieci

Nie milkną echa tragicznego pożaru, do którego doszło we wtorek, 24 marca, w Wysoka pod Piłą. W płonącym mieszkaniu życie straciło dwoje małych dzieci – 1,5-roczny Leon i 3-letnia Lenka. Dramat rozegrał się po godzinie 8 rano. Gdy na miejsce dotarli strażacy, natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Części mieszkańców udało się opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem służb, jednak dwoje dzieci zostało wyniesionych z mieszkania już nieprzytomnych.

Natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, po około godzinie lekarz z załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon dzieci - mówił Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej.

Jak ustalono, dzieci najprawdopodobniej schroniły się przed ogniem w łazience. Ich 24-letniej mamie udało się wydostać z mieszkania przez okno. Kobieta trafiła do szpitala z objawami podtrucia dymem. Rodzina niedawno wprowadziła się do tego lokalu.

Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura w Chodzieży. Na czwartek, 26 marca, zaplanowano sekcję zwłok dzieci, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn ich śmierci.

Śledztwo dotyczy zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru w budynku mieszkalnego w Wysokiej – mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak dodaje, śledczy gromadzą materiał dowodowy, będą przesłuchiwać świadków oraz analizować dokumentację techniczną budynku. Jedną z branych pod uwagę hipotez jest zwarcie instalacji elektrycznej, które mogło doprowadzić do wybuchu ognia. Ostateczne ustalenia będą jednak możliwe dopiero po zakończeniu prac biegłych i całego śledztwa.

Pożar udało się opanować, jednak zniszczeniu uległy m.in. kuchnia i korytarz mieszkania, w którym wybuchł ogień. Dla bliskich ofiar i mieszkańców Wysokiej to dramat, którego skutki pozostaną na długo w pamięci.