Lenka i Leoś zginęli w łazience, matka wyskoczyła przez okno. Nowe fakty po tragicznym pożarze w Wielkopolsce

Dawid Piątkowski
Ewa Ruszkiewicz
2026-03-25 11:37

Nie milkną echa po tragedii, do której doszło w Wysokiej pod Piłą w północnej części Wielkopolski. Dramat rozegrał się we wtorek, 24 marca. W pożarze mieszkania w Wysokiej pod Piłą zginęło dwoje małych dzieci: 3-letnia Lena i 1,5-roczny Leon. Według relacji świadków, ich matka uciekła przed płomieniami przez okno. Jednak na ratunek dla maluchów było już za późno. Do pechowego mieszkania rodzina wprowadziła się niedawno.

Dramat rozegrał się rano. Dzieci były nieprzytomne, gdy wyniesiono je z mieszkania

Przypomnijmy, że do dramatu doszło we wtorek, 24 marca. W Wysokiej pod Piłą po godzinie 8 rano w domu w centrum miasta wybuchł pożar. Gdy ratownicy pojawili się na miejscu, od razu zaczęli ratować ludzi. Wiele osób uciekło przed śmiercią przed przyjazdem służb, ale dwójka małych dzieci po wyniesieniu z mieszkania była nieprzytomna.

- Natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, po około godzinie lekarz z załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon dzieci - mówił Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej.

Przeczytaj także:
Schroniły się w łazience przed ogniem. Przyczyny tragedii badają śledczy

Jak informowała straż dzieci odnaleziono w łazience, gdzie najprawdopodobniej schroniły się przed pożarem. Ich mama wyszła o własnych siłach z mieszkania, ale trafiła do szpitala z podtruciem. Czy miała szansę uratować swoje dzieci? Na to pytanie najprawdopodobniej nikt nigdy nie znajdzie odpowiedzi. Według relacji świadków, kobieta uciekła przed płomieniami przez okno. Do pechowego mieszkania wprowadziła się niedawno.

Ostatecznie pożar udało się ugasić. Spaliły się korytarz oraz kuchnia mieszkania, w którym były dzieci i w którym wybuchł pożar. Jedną z hipotez, dlaczego pożar wybuchł jest zwarcie instalacji elektrycznej. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policja pod nadzorem chodzieskiej prokuratury będą wyjaśniać przyczyny tej tragedii.

Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki