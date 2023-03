Liszkowo: Syn zabił swoją 84-letnią matkę! Uderzał ją młotkiem w głowę, a potem udusił

Syn zabił matkę! Potworna zbrodnia pod Piłą

60-latek jest już za kratkami, ale jego 84-letniej matce nic życia nie wróci. Agnieszka C. z Liszkowa zginęła, bo jej syn miał problem z komputerem. Tak bardzo zdenerwował się, że nie potrafi sobie z tym poradzić, że chwycił za młotek i trzy razy uderzył ją w głowę. To jeszcze nie wszystko. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu po zadaniu ciosów młotkiem, sprawca zbrodni zacisnął na szyi kobiety pętlę ze sznurka i ją udusił.

Zbrodnia wyszła na jaw, bo pozostałe dzieci kobiety nie mogły się dodzwonić ani do matki, ani do brata. Córki postanowiły pojechać do domu rodzinnego i sprawdzić, co się stało. Znalazły ciało kobiety na podłodze i od razu zadzwoniły po policję. Po kilku godzinach funkcjonariusze zatrzymali 60-letniego syna zamordowanej.

Jak informuje Wawrzyniak sprawca zbrodni szczegółowo opowiedział śledczym przebieg zdarzenia. Nie potrafił jednak racjonalnie opowiedzieć o motywach. Mówił, że miał problemy z komputerem, z internetem i nie mógł doładować telefonu.

Za to co zrobił grozi mu dożywocie. Sąd aresztował go i 60-latek najbliższe miesiące będzie przebywał w areszcie. Na pewno czeka go psychiatryczna obserwacja.

