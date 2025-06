Ludzie sterroryzowani przez szczury! Dramat w Poznaniu

Młody kierowca w potrzasku! Uderzył w ogrodzenie i trafił do szpitala

Karol z Poznania to prawdziwy geniusz! 11 lat nauki zamienił w trzy. Teraz potrzebuje naszej pomocy

Cecylia i Elżbieta szły do kościoła. Nagle uderzył w nie rozpędzony 26-latek. Tragiczny finał

Szczury opanowały kamienicę przy Długiej w Poznaniu. Mieszkańcy boją się wychodzić z domów

– Aż strach wynosić śmieci, a dzieciaki nie chcą wychodzić na podwórko. Jakby tego było mało, szczury buszują po klatce i piwnicach. Nikt z tym nic nie robi – żali się jedna z mieszkanek w liście do portalu epoznan.pl. Z jej relacji wynika, że problem ciągnie się od dłuższego czasu. Próby zgłoszenia sprawy do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) oraz straży miejskiej nie przynosiły rezultatów. Administracja długo pozostawała głucha na prośby mieszkańców. Dopiero upublicznienie sprawy zmusiło urzędników do działania.

Administracja reaguje po medialnym szumie. Zlecono dodatkową deratyzację

Łukasz Kubiak z ZKZL przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zgłoszenie rzeczywiście wpłynęło w piątek. W odpowiedzi zarządca budynku natychmiast zlecił dodatkową deratyzację. Tego samego dnia przeprowadzono akcję odszczurzania, a także zorganizowano dodatkowy wywóz odpadów. Na stronie epoznan.pl opublikowano nagranie, które dobitnie pokazuje skalę problemu. Szczury poruszające się swobodnie po podwórku i wchodzące do budynku przypominają sceny z taniego horroru – z tą różnicą, że tu nikt nie kręci filmu. To codzienność mieszkańców Długiej 7.

Mieszkańcy ostrożnie liczą na poprawę

Po przeprowadzonej interwencji sytuacja na podwórku rzeczywiście wygląda lepiej. Zmniejszenie liczby gryzoni i czystszy teren dają nadzieję, że coś wreszcie drgnęło. Ale entuzjazm mieszkańców pozostaje umiarkowany. – Czekamy, aż zobaczymy, że to nie tylko doraźne działanie. Deratyzację powinno się robić systematycznie, nie dopiero wtedy, gdy szczury zaczynają spacerować po klatce schodowej – komentuje jedna z mieszkanek.Sprawa Długiej 7 pokazuje, że bez nagłośnienia problemu mieszkańcy komunalnych lokali wciąż mogą pozostać bez realnego wsparcia. Na razie ludzie liczą na to, że obudzone zainteresowanie nie uśnie razem z pierwszą falą medialnego szumu.

Sonda Czy zauważyłeś problem ze szczurami w Poznaniu? Tak Nie

Quiz. Wiesz, co to za zwierzę? Komplet punktów zgarnie tylko ekspert Pytanie 1 z 12 Jakie to zwierzę? Gepard Tygrys Lampart Następne pytanie