Maciej Nowak zniknął bez śladu! Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Policja w Poznaniu poszukuje Macieja Nowaka, który zaginął 28 września br., oddalając się z miejsca zamieszkania.

Zaginiony ma około 40 lat, 178 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne kręcone włosy, brązowe oczy i tatuaż Słońca na przedramieniu.

W chwili zaginięcia Maciej Nowak ubrany był prawdopodobnie w czarny, puchowy bezrękawnik i czarne tenisówki.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z policją pod numerami tel. 47 77 123 11, 47 77 123 13 lub 112.

Policja w Poznaniu poinformowała o zaginięciu mieszkańca miasta – Macieja Nowaka. Z komunikatu wynika, że mężczyzna oddalił się z miejsca zamieszkania 28 września br. i od tego momentu ślad po nim zaginął. Nie wrócił do domu, ani nie skontaktował się z najbliższymi, co budzi poważny niepokój o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Zaginiony wygląda na około 40 lat, mierzy 178 cm wzrostu i ma szczupłą sylwetkę. Ma ciemne, kręcone włosy oraz brązowe oczy. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest tatuaż w kształcie Słońca umieszczony na jednym z jego przedramion. Policja podała również, że w chwili zaginięcia mężczyzna był ubrany najprawdopodobniej w czarny, puchowy bezrękawnik oraz czarne, sznurowane tenisówki.

Służby apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogli widzieć zaginionego lub wiedzą, gdzie obecnie może przebywać. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa w ustaleniu losów Macieja Nowaka i przyczynić się do zakończenia poszukiwań.

– Osoby posiadające informacje na temat zaginionego, prosimy o kontakt z policjantami pod numerem tel. 47 77 123 11, 47 77 123 13 lub 112 – przekazali funkcjonariusze z poznańskiej policji.