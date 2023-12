Dziewczynka zmarła na stole operacyjnym. Nie udało się jej uratować. Lekarze ze szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu byli bezradni. Rana serca okazała się zbyt głęboka. Policję zawiadomił znajomy Magdaleny C., do którego zadzwoniła z informacją, co zrobiła. Kobieta mówiła śledczym, że sama chciała się zabić, wypijając wywar z igieł cisu, ale ostatecznie nie starczyło jej odwagi. Dlaczego doszło do tragedii? Śledczym matka Zuzanny powiedziała, że zrobiła to przez kłopoty finansowe. Rozstała się z ojcem dziewczynki, żyła ze swoją matką, studiowała. W Sądzie okazało się coś zupełnie innego. Magdalena C. chciała wiedzieć, co czuje sprawca zabijając inną osobę. Taki motyw zabójstwa 3-letniej Zuzi ustaliły sądy obu instalacji. Biegli nie mają wątpliwości, że w chwili popełniania okrutnej zbrodni młoda kobieta była poczytalna.

Magdalena C. usłyszała najsurowszy wyrok za zabicie dziecka: dożywocie. Sąd Apelacyjny utrzymał dziś wyrok pierwszej instancji, ale uznał, że kobieta będzie mogła się ubiegać o przedterminowe zwolnienie nie po 50 latach kary (jak wcześniej uznał Sąd Okręgowy), ale po 25 latach.

Sąd Apelacyjny uznał, ze taka kara Sądu Okręgowego byłaby niehumanitarna. Oskarżona nie została dziś doprowadzona do sądu. Wyrok jest prawomocny.