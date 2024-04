Magnolie zakwitły szybciej niż zwykle! Przyrodnicy wskazują jeden powód

jak on to zrobił?!

Magnolie to symbole miłości do natury. W Arboretum w Kórniku właśnie można podziwiać proces ich kwitnienia! To wielki spektakl przyrody, nieporównywalny z niczym innym. Arboretum założył w pierwszej połowie XIX wieku hrabia Tytus Działyński.

Dziś to nie tylko przyzamkowy park, jest to też żywa encyklopedia drzew, krzewów, pnączy i krzewinek. Tłumy przyciąga tu jednak coroczny festiwal rozkwitu kórnickich magnolii. Jak informują przedstawiciele Arboretum Kórnickiego, w pełnię kwitnienia wchodzą właśnie dwie największe magnolie rosnące przy Zamku. - Do pełni kwitnienia większości odmian zostało jeszcze parę dni. W tym roku magnolie rozpoczęły kwitnienie zdecydowanie wcześniej niż w latach ubiegłych, do czego przyczyniły się wysokie temperatury w ostatnich dniach, szczególnie w święta - dodają pracownicy Arboretum.

Arboretum czynne jest w kwietniu w godzinach: 10-18. Cena biletu normalnego to 12 zł, ulgowego: 9 zł. Można też kupić bilet rodzinny w cenie 30 zł.

