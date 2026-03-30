Makabryczne odkrycie na cmentarzu. Rodzina znalazła fragmenty ludzkich szczątków

Sytuacja miała miejsce dwa tygodnie temu, jednak jej początek sięga połowy grudnia ubiegłego roku. Na cmentarzu przy ul. Witkowskiej został pochowany jeden z mieszkańców – grób wybrano spośród miejsc przeznaczonych do likwidacji z powodu braku przedłużenia opłaty. Wcześniej pochowana była tam kobieta, która według rejestru grobów zmarła w 1984 roku.

W połowie marca 2026 roku, kiedy już odpuściły mrozy, rodzina nowo zmarłego udała się na cmentarz, by uporządkować jego miejsce spoczynku. Jak relacjonuje portal gniezno24.com, „w trakcie prowadzonych prac, po uprzątnięciu starych wieńców i zniczy, zaczęli wyrównywać ziemny kopiec pod nową formę. Wtedy z piasku zaczęli wyciągać fragmenty ludzkich szczątków innej osoby – elementy czaszki, kości, a także fragmenty odzieży czy butów.”

O sprawie natychmiast powiadomiona została policja, która przeprowadziła czynności na miejscu. Najprawdopodobniej odnalezione szczątki pochodziły z wcześniejszego pochówku i zostały wymieszane z ziemią podczas wykopywania grobu w grudniu 2025 roku.

Zarządca cmentarza w rozmowie z TVP3 stwierdził, że „mogiła została rozkopana, co jest niezgodne z prawem.”

Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do badań przez antropologa, które mają ustalić ich pochodzenie i dokładną tożsamość. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku możliwego zbeszczeszczenia ludzkich zwłok, a sprawa wzbudziła spore poruszenie wśród mieszkańców Gniezna.