- Dziewczyny proszę uważać na siebie! Dziś (17 sierpnia - przyp. red.) o godzinie 13:44 do autobusu 169 z przystanku os. Łokietka wsiadł mężczyzna ok. 175 cm wzrostu, chudy, ogolony króciutko i z okularami, na oko 45-50 lat, który zaczął się masturbować patrząc na mnie co jakiś czas - napisała do Spotted: MPK Poznań jedna z pasażerek, którą cytuje portal epoznan.pl.

Jak zaznaczyła w poście poznanianka, mężczyzna na początku się z tym ukrywał, jednak potem "wstał mając wszystko na wierzchu i wysiadł na os. Wichrowe Wzgórze".

Nie wiadomo, czy pasażerka zgłosiła całe zajście do kierowcy autobusu oraz na policję, niemniej jednak warto mieć to na uwadze i w przypadku powtórzenia się takiego zajścia niezwłocznie zgłosić to odpowiednim służbom!

