Miał sposób na potencję i sprzedawał go przez internet. W mieszkaniu 31-latka odkryto farmaceutyczną hurtownię!

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-06-23 12:17

Miał sposób na potencję i dzielił się nim z innymi. Niestety, nielegalnie. Policjanci z Poznania zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o handel nielegalnymi lekami. Szczegóły w artykule.

Policjanci ustalili, że mężczyzna od dłuższego czasu zajmował się obrotem farmaceutykami za pośrednictwem popularnych platform sprzedażowych. W sieci przyjmował zamówienia na anaboliki i leki na potencję, pakował to w paczki, a przesyłki wysyłał do odbiorców w Polsce i całej Europie. Po zatrzymaniu podejrzanego okazało się, że mężczyzna dysponował prawdziwą, farmaceutyczną hurtownią.

Ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy kilkaset opakowań z zawartością łącznie 147 016 tabletek, 4 111 fiolek do iniekcji, 112 saszetek z zawartością żelu do spożycia o wartości czarnorynkowej ok. 400 tys. zł. - mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. 

Mundurowi informują też, że wstrzymali doręczenia 26 przesyłek nadanych przez zatrzymanego za pośrednictwem paczkomatów.

Mężczyzna sprzedawał między innymi leki do stymulacji hormonalnej, w tym leki anaboliczne, które są syntetycznymi pochodnymi testosteronu. Przez niektórych używane są dla szybkiego przyrostu masy i siły mięśniowej. 

Aresztowany 31-latek w kajdankach, a obok dowody – szafka wypełniona lekami na potencję i anabolikami w przezroczystych opakowaniach oraz setki ich opakowań na podłodze, co ilustruje artykuł na naszym portalu o farmaceutycznej hurtowni odkrytej w mieszkaniu.
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Usłyszał zarzut z art. 124 Ustawy o prawie farmaceutycznym za który grozi do 2 lat więzienia - mówi Święcichowski.

Wobec zatrzymanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego 2 razy w tygodniu oraz wydano zakaz opuszczania kraju.

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