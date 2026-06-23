Tajemnicze zaginięcie 21-letniej Konstancji. Może być setki kilometrów od domu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-23 9:04

Od ponad tygodnia bliscy nie mają kontaktu z 21-letnią Konstancją Czarnecką. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie policji. Według przekazanych informacji młoda kobieta może przebywać poza granicami Polski, prawdopodobnie w Szwajcarii.

Portret zaginionej 21-letniej Konstancji Czarneckiej na tle policjanta i taśmy policyjnej. Kobieta ma rude włosy, niebieskie oczy i kolczyk w nosie. O zaginięciu przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Policja w Poznaniu/ Materiały prasowe

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilda prowadzą poszukiwania 21-letniej Konstancji Czarneckiej. Zawiadomienie o zaginięciu wpłynęło od rodziny kobiety, która od dłuższego czasu nie ma z nią kontaktu.

Jak przekazali bliscy, ostatni raz rozmawiali z Konstancją 10 czerwca 2026 roku. Od tego momentu młoda kobieta nie poinformowała rodziny o swoim miejscu pobytu ani nie nawiązała ponownego kontaktu.

Według ustaleń przekazanych policjantom, 21-latka może przebywać wraz ze swoim chłopakiem poza granicami kraju. Niewykluczone, że znajduje się obecnie na terenie Szwajcarii.

Zaginiona ma około 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude włosy i niebieskie oczy. Znakiem szczególnym jest tatuaż znajdujący się na przedramieniu.

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Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Konstancji Czarneckiej lub widziały ją w ostatnim czasie, o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Poznań-Wilda pod numerami telefonu 47 77 125 11 lub 47 77 125 12. Informacje można przekazywać również pod numer alarmowy 112.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu zaginionej 21-latki.

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