Tajemnicze zaginięcie 21-letniej Konstancji. Może być setki kilometrów od domu

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilda prowadzą poszukiwania 21-letniej Konstancji Czarneckiej. Zawiadomienie o zaginięciu wpłynęło od rodziny kobiety, która od dłuższego czasu nie ma z nią kontaktu.

Jak przekazali bliscy, ostatni raz rozmawiali z Konstancją 10 czerwca 2026 roku. Od tego momentu młoda kobieta nie poinformowała rodziny o swoim miejscu pobytu ani nie nawiązała ponownego kontaktu.

Według ustaleń przekazanych policjantom, 21-latka może przebywać wraz ze swoim chłopakiem poza granicami kraju. Niewykluczone, że znajduje się obecnie na terenie Szwajcarii.

Zaginiona ma około 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude włosy i niebieskie oczy. Znakiem szczególnym jest tatuaż znajdujący się na przedramieniu.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Konstancji Czarneckiej lub widziały ją w ostatnim czasie, o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Poznań-Wilda pod numerami telefonu 47 77 125 11 lub 47 77 125 12. Informacje można przekazywać również pod numer alarmowy 112.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu zaginionej 21-latki.