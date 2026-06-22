Zderzenie autobusu z tramwajem w Poznaniu. Cztery osoby ranne

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-06-22 14:49

Poważny wypadek w Poznaniu. Na skrzyżowaniu ulic na Naramowicach zderzył się autobus z tramwajem. Cztery osoby są ranne. To kierowca autobusu, motorniczy i dwóch pasażerów tramwaju. Szczegóły w artykule.

Tramwaj zderzył się z autobusem

Jak informują służby, do wypadku doszło w poniedziałek, 22 czerwca przed godziną 13:00 na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i ul. Naramowickiej.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi - powiedział "Super Expressowi" podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

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Cztery osoby ranne

Ranne zostały 4 osoby: to kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju linii nr 3, który jechał w kierunku centrum.

- Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu - dodaje policjant.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku

Wiadomo już, że kierowca autokarem jechał sam. Po zderzeniu tramwaj wykoleił się. Śledczy zabezpieczają monitoring z miejsca zdarzenia oraz dokładne przyczyny i okoliczności. Wiadomo też, że ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu - nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.

Zniszczony tramwaj ModerTrans i autobus po zderzeniu na skrzyżowaniu w Poznaniu, z widocznymi służbami ratunkowymi i strażakami w kamizelkach odblaskowych. Więcej informacji o tym wypadku na Naramowicach znajdziesz na naszym portalu.
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