Daniel Nawrocki startuje z nowym kanałem. Do projektu dołączyli znani dziennikarze

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-23 11:44

Daniel Nawrocki konsekwentnie buduje swoją pozycję w branży i stawia na rozwój zawodowy. W najbliższych dniach zadebiutuje jego nowy internetowy format medialny zatytułowany Pasmo. Syn Karola Nawrockiego zaprosił do współpracy znane z ekranów postaci, w tym między innymi wieloletnią prezenterkę Telewizji Polskiej, Annę Popek.

Mężczyzna z mikrofonem obok, Daniel Nawrocki, oraz w tle Anna Popek na czerwonym tle i Samuel Pereira na niebieskim tle. Na naszym portalu możesz przeczytać o nowym projekcie Daniela Nawrockiego, do którego dołączyli Anna Popek i Samuel Pereira.
Autor: AKPA/ AKPA
  • Podczas wywiadu u Szalonego Reportera potomek Karola Nawrockiego dyskutował zarówno o relacjach rodzinnych, jak i planach zawodowych.
  • Twórca inicjatywy Pasmo zaznacza, że nie zamierza wchodzić w natychmiastową rywalizację z rynkowymi gigantami pokroju Kanału Zero, preferując spokojniejszy debiut.
  • Główna koncepcja formatu opiera się na przyznaniu każdemu z gospodarzy indywidualnego, tematycznego bloku do prowadzenia.
  • W skład redakcji weszli publicyści oraz dziennikarze, którzy byli dawniej silnie kojarzeni z państwowymi oraz prawicowymi środkami masowego przekazu.

Niedawno młody dziennikarz gościł w programie Szalonego Reportera, gdzie otworzył się na tematy osobiste, w tym więź łączącą go z ojcem, Karolem Nawrockim. Oprócz wątków prywatnych rozmówca zdecydował się również zdradzić szczegóły dotyczące swojej ścieżki kariery. Okazuje się bowiem, że syn prezydenta tworzy autorski kanał w serwisie YouTube.

- Pojawiła się jakaś przestrzeń, możliwości, komfortowa sytuacja, która pozwala na stworzenie czegoś nowego w polskim internecie. Nie uważam, że ma to być coś przełomowego. Nie startuję z grubej rury. Nie będziemy od razu konkurencją dla Kanału Zero czy innych takich tworów publicystycznych czy TouTube'owych – zapowiedział Daniel Nawrocki w wywiadzie.

Na czym dokładnie ma polegać innowacyjność tego przedsięwzięcia? Sam założyciel wyjaśnił, że główną osią kanału Pasmo będzie struktura, w której każdy prezenter otrzyma swój dedykowany blok. Inicjator planuje zagospodarować dla siebie dwie odrębne audycje. Pierwsza z nich skupi się na wywiadach, z kolei druga przyjmie luźniejszą formułę sportowo-gamingową, w której prowadzący rozegrają wirtualne pojedynki ze swoimi gośćmi w trakcie trwania wywiadu.

Szeregi nowej stacji zasilą rozpoznawalne twarze polskiego dziennikarstwa. Własną audycję otrzyma Samuel Pereira, kojarzony z wieloletnią pracą dla TVP. Format lifestylowy, skupiony wokół dbania o urodę, mody i kosmetyków, trafi w ręce Anny Popek, a jej partnerką na wizji zostanie pisarka Klaudia Grubba. Ramówka uwzględnia również formaty polityczne, za które będą odpowiadać dawni pracownicy mediów publicznych, a obecnie twarze wPolsce24 – Marek Pyza oraz Krzysztof Feusette. Natomiast trójmiejski reporter prasowy Krzysztof Cejrowski przybliży widzom popularne teorie spiskowe.

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Kariera dziennikarska Daniela Nawrockiego i program w telewizji wPolsce24

Obecnie młody Nawrocki cały czas poszerza swoją wiedzę, uczęszczając na zajęcia wydziału prawa i administracji. Równolegle bardzo prężnie rozwija swoje portfolio w branży informacyjnej. Początkowo jego aktywność skupiała się na mniejszych redakcjach lokalnych, jednak od tamtego momentu zyskał znacznie szerszą rozpoznawalność i przebojem wdarł się do mainstreamu.

Od pewnego czasu prowadzi on własny format telewizyjny na antenie stacji wPolsce24, zatytułowany „Nawrocki w Polsce”. O samym starcie tej produkcji dyskutowano w sieci niezwykle żywiołowo, ponieważ w inauguracyjnym epizodzie na kanapach zasiadł Filip Chajzer.

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DANIEL NAWROCKI