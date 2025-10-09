Miał wrócić do domu, ale przepadł bez śladu! Co się stało z 27-letnim Oskarem?

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania mężczyzny, który zaginął niespodziewanie na początku października. Z ustaleń policjantów wynika, że Oskar Kozłowski opuścił miejsce zamieszkania w sobotę, 4 października 2025 roku. Od tamtej pory nie powrócił do domu i nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani znajomymi.

Najbliżsi mężczyzny są bardzo zaniepokojeni jego losem. W związku z brakiem jakiegokolwiek śladu, policja zdecydowała się na publikację komunikatu i prośbę o pomoc społeczeństwa. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może mieć duże znaczenie dla prowadzonego śledztwa.

Funkcjonariusze przypominają, że w tego typu sprawach czas ma kluczowe znaczenie. Każda minuta może przybliżyć służby do odnalezienia zaginionego i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Policja nie wyklucza żadnej z ewentualnych hipotez dotyczących miejsca pobytu mężczyzny – sprawdzane są zarówno okolice Ostrowa Wielkopolskiego, jak i miejscowości, w których Oskar Kozłowski mógł się pojawić w ostatnich dniach.

Osoby, które mogły widzieć zaginionego lub wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 77 54 211, a w sytuacjach pilnych – pod numerem alarmowym 112.

Policja zapewnia, że każda przekazana informacja zostanie sprawdzona, a osoby udzielające pomocy mogą pozostać anonimowe.