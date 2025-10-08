Trzy razy strzelił kotu w głowę. Dostał 2 miesiące więzienia. Skandal w Kujawsko-Pomorskiem

Do bulwersującego zdarzenia doszło 1 sierpnia 2024 roku na starówce w Chełmnie, przy ulicy Wodnej. Jak wynika z ustaleń śledczych, Sławomir C., będąc pod wpływem alkoholu, trzykrotnie celowo strzelił w głowę kota należącego do sąsiada. – Celował kotu z broni pneumatycznej w głowę i uszkodził mu mózg. W naszej ocenie to rażąco niska kara, niewspółmierna do dokonanego czynu – mówi „Nowościom” Mateusz Wiśniewski, pełniący obowiązki prokuratora rejonowego w Chełmnie.

Zobacz: 20-latek adoptował kota, by go skatować. Usłyszał wyrok. Sąd znacznie surowszy od prokuratury

Według prokuratury, mężczyzna działał bez żadnego powodu. – Niektóre z nich, skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, chciały odroczyć termin wykonania kary. W tym celu przyjmowane były na oddział szpitalny bez wskazań medycznych, a w ich dokumentacji poświadczana była nieprawda – wskazuje prokurator Wiśniewski, odnosząc się do wcześniejszych argumentów sądu i apelacji.

Sąd Rejonowy w Chełmnie uznał Sławomira C. winnym zabicia zwierzęcia, przestępstwa opisanego w art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie praw zwierząt, i wymierzył karę 2 miesięcy więzienia oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt na 3 lata. Skazany został także zobowiązany do wpłacenia 1 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz zaznaczyła, że nie dostrzegła okoliczności łagodzących i podkreśliła celowość działania sprawcy – Zachowanie oskarżonego nie było uzasadnione żadnymi okolicznościami uzasadniającymi takie postępowanie; zabicie zwierzęcia wynikało jedynie z tego faktu, że sąsiad chciał się kota pozbyć.

Prokuratura nie zgodziła się z tak niskim wymiarem kary i wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Toruniu, domagając się 6 miesięcy bezwzględnego więzienia oraz 10-letniego zakazu posiadania zwierząt. Chciano też zwiększenia kwoty przeznaczonej na cele związane z ochroną zwierząt do 3 000 zł.

– W naszej ocenie kara pozostaje rażąco niska. Wnosiliśmy o trzykrotnie surowszy wymiar kary, biorąc pod uwagę celowość działania i wcześniejszą karalność sprawcy – podkreśla prokurator Wiśniewski.

Sąd Okręgowy w Toruniu jednak nie przychylił się do argumentów prokuratury i podtrzymał wyrok 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz trzyletniego zakazu posiadania zwierząt. Tym samym wyczerpano dostępną ścieżkę odwoławczą, a kara pozostaje prawomocna.

33-letni wówczas Sławomir C. był już wcześniej karany i jest osobą znaną organom ścigania. W zdarzeniu tym, jak podkreśla prokuratura, nie było żadnego usprawiedliwienia dla brutalnego i celowego zabicia zwierzęcia. – Zrobił to wyłącznie dlatego, że sąsiad chciał się kota pozbyć – dodaje Wiśniewski.