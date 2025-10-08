Trzy razy strzelił kotu w głowę. Dostał 2 miesiące więzienia. Skandal w Kujawsko-Pomorskiem

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-08 20:14

Sławomir C. trzykrotnie celowo strzelił w głowę kota z wiatrówki, uszkadzając mu mózg i doprowadzając do śmierci zwierzęcia. Pomimo apelacji prokuratury, Sąd Okręgowy w Toruniu podtrzymał wyrok skazujący mężczyznę na zaledwie 2 miesiące więzienia – podały toruńskie "Nowości".

Kot

i

Autor: Pexels.com
Super Express Google News

Do bulwersującego zdarzenia doszło 1 sierpnia 2024 roku na starówce w Chełmnie, przy ulicy Wodnej. Jak wynika z ustaleń śledczych, Sławomir C., będąc pod wpływem alkoholu, trzykrotnie celowo strzelił w głowę kota należącego do sąsiada. – Celował kotu z broni pneumatycznej w głowę i uszkodził mu mózg. W naszej ocenie to rażąco niska kara, niewspółmierna do dokonanego czynu – mówi „Nowościom” Mateusz Wiśniewski, pełniący obowiązki prokuratora rejonowego w Chełmnie.

Zobacz: 20-latek adoptował kota, by go skatować. Usłyszał wyrok. Sąd znacznie surowszy od prokuratury

Według prokuratury, mężczyzna działał bez żadnego powodu. – Niektóre z nich, skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, chciały odroczyć termin wykonania kary. W tym celu przyjmowane były na oddział szpitalny bez wskazań medycznych, a w ich dokumentacji poświadczana była nieprawda – wskazuje prokurator Wiśniewski, odnosząc się do wcześniejszych argumentów sądu i apelacji.

Sąd Rejonowy w Chełmnie uznał Sławomira C. winnym zabicia zwierzęcia, przestępstwa opisanego w art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie praw zwierząt, i wymierzył karę 2 miesięcy więzienia oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt na 3 lata. Skazany został także zobowiązany do wpłacenia 1 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz zaznaczyła, że nie dostrzegła okoliczności łagodzących i podkreśliła celowość działania sprawcy – Zachowanie oskarżonego nie było uzasadnione żadnymi okolicznościami uzasadniającymi takie postępowanie; zabicie zwierzęcia wynikało jedynie z tego faktu, że sąsiad chciał się kota pozbyć.

Prokuratura nie zgodziła się z tak niskim wymiarem kary i wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Toruniu, domagając się 6 miesięcy bezwzględnego więzienia oraz 10-letniego zakazu posiadania zwierząt. Chciano też zwiększenia kwoty przeznaczonej na cele związane z ochroną zwierząt do 3 000 zł.

W naszej ocenie kara pozostaje rażąco niska. Wnosiliśmy o trzykrotnie surowszy wymiar kary, biorąc pod uwagę celowość działania i wcześniejszą karalność sprawcy – podkreśla prokurator Wiśniewski.

Sąd Okręgowy w Toruniu jednak nie przychylił się do argumentów prokuratury i podtrzymał wyrok 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz trzyletniego zakazu posiadania zwierząt. Tym samym wyczerpano dostępną ścieżkę odwoławczą, a kara pozostaje prawomocna.

33-letni wówczas Sławomir C. był już wcześniej karany i jest osobą znaną organom ścigania. W zdarzeniu tym, jak podkreśla prokuratura, nie było żadnego usprawiedliwienia dla brutalnego i celowego zabicia zwierzęcia. – Zrobił to wyłącznie dlatego, że sąsiad chciał się kota pozbyć – dodaje Wiśniewski.

Koty rasowe opanowały bydgoską Galerię Pomorską
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki