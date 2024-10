Miasto posprząta groby za darmo! Zobacz, kto może z tego skorzystać

Władze Poznania oferują darmowe sprzątanie grobów nie tylko przed Wszystkich Świętych. Tylko niektórym należy się ta usługa

Czy wybierasz się na groby swoich bliskich przed Wszystkich Świętych lub dokładnie 1 listopada? W tym roku Święto Zmarłych przypada w piątek. Niestety, nie wszystkim zdrowie lub fundusze pozwalają na odwiedzenie grobów wszystkich zmarłych krewnych i przyjaciół. Dla tych, którzy nie mają siły albo możliwości posprzątać nagrobków bliskich na Wszystkich Świętych, miasto Poznań przygotowało wyjątkową usługę darmowej wizyty na cmentarzu na Miłostowie albo Junikowie! Ale pod pewnymi warunkami. Przedświąteczna poznańska akcja obejmuje tylko niektóre osoby. Dla kogo jest przeznaczona ta usługa na Wszystkich Świętych? Mogą z niej skorzystać osoby w wieku przynajmniej 80 lat, które płacą podatki w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobą niepełnosprawną, długotrwale chorą lub niesamodzielną.

Mycie nagrobka i sprzątanie starów kwiatów czy zniczy z płyty. Świeże wiązanki i znicze należy zakupić samemu

Co więcej, usługa taka nie jest oferowana jedynie w okresie przedświątecznym jesienią, ale całorocznie, można z niej jednak korzystać tylko raz na rok. Co dokładnie obejmuje miejska usługa darmowego sprzątania grobów w Poznaniu? Jest to mycie nagrobka i sprzątanie starów kwiatów czy zniczy z płyty. Świeże wiązanki i znicze należy zakupić samemu, ale osoba wysłana przez miasto ułoży je samodzielnie na grobie. Jest też możliwe dokładniejsze posprzątanie wskazanego miejsca pochówku, na przykład poprzez wypielenie chwastów. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, trzeba zadzwonić do Biura Poznań: 61 646 33 44.

