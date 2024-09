Wszystkich Świętych coraz bliżej. Do 1 listopada zostało już tylko kilka tygodni. Tego dnia wielu z nas uda się na cmentarz, aby upamiętnić zmarłych członków rodziny, przyjaciół i znajomych, zapalając znicze na ich grobach. Zanim nadejdzie 1 listopada, zastanawiamy się, jaka będzie pogoda tego dnia. Spacerowanie po cmentarzu w zimny, deszczowy dzień nie należy do przyjemnych. Czy we Wszystkich Świętych rzeczywiście będzie chłodno i deszczowo, a może jesień pokaże nam swoje piękne oblicze?

Pogoda na 1 listopada. Temperatura i opady we Wszystkich Świętych

Przyjrzeliśmy się modelom pogodowym na listopad. Eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW, dotycząca temperatury i opadu na październik 2024 r. – styczeń 2025 r. zwraca uwagę, że w listopadzie 2024 r. "średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Nieco wyższa temperatura możliwa w zachodniej części Polski. Średnia temperatura waha się w granicach 2-6 stopni Celsjusza. Dwucyfrowa temperatura 1 listopada wydaje się więc być mało prawdopodobna, jednak mówiąc o średniej temperaturze miesięcznej, musimy zwrócić uwagę, że zawiera ona zarówno dodatnie, jak i ujemne anomalie.

Czy 1 listopada będzie padać? Warto zwrócić uwagę, że prawdopodobieństwo trafności w prognozie długoterminowej jest znacznie niższe niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warto więc regularnie śledzić prognozy pod koniec października, aby wiedzieć, jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych. Eksperymentalna prognoza IMGW zakłada, że "miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej".

Z kolei długoterminowa prognoza numeryczna, opublikowana przez IMGW 25 września, zakłada, że na przełomie października i listopada opady deszczu w całej Polsce powinny utrzymać się w normie wieloletniej. Podobnie jest z temperaturą. Wyjątkiem, powyżej normy, może być woj. pomorskie. Czyżby to tam 1 listopada będzie ciepłym dniem?

Źródło: IMGW

Dzisiejsza realizacja długoterminowej prognozy🌡️💧 numerycznej💻 na październik, z uwzględnieniem typowych warunków dla lat 1991-2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0°C jest wyższe w drugiej połowie miesiąca.#model #ECMWF #IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/msmJEx7DzB— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 25, 2024

