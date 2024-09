Pogoda długoterminowa na październik 2024: Ekspert mówi o opadach i przymrozkach. "Ryzyko wzrośnie w połowie miesiąca"

62-latek zginął w pożarze domu. Szokujące, co sąsiedzi powiedzieli o Grażynie R.

Pogoda długoterminowa na październik 2024. Zapytaliśmy eksperta o temperaturę i opady

Jak co miesiąc, w oparciu o rozmowę z ekspertem od meteorologii, przygotowaliśmy dla państwa prognozę pogody na nadchodzący miesiąc. Co wydarzy się w październiku? Nasz rozmówca przyjrzał się amerykańskiemu model CFS, który przedstawia anomalie średniej temperatury powietrza. - Według najnowszej realizacji tego modelu, październik ma charakteryzować się średnią temperaturą powyżej normy wieloletniej w granicach 0.5-1°C - mówi w rozmowie z "Super Expressem" dr Radosław Droździoł z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Co z opadami? Po niedawnej powodzi, z dużym respektem należy podchodzić do prognoz dotyczących deszczu. - Amerykański model przewiduje, że opady w całej Polsce mają mieścić się w granicach normy wieloletniej - wyjaśnia nasz rozmówca i dodaje, że jedynym regionem, gdzie opady mogą być nieco większe jest południowy wschód kraju. Nasz rozmówca przyjrzał się również europejskiemu modelowi ECMWF, który dzieli średnią temperaturę na tygodnie. Przewidywania europejskiego modelu są bardzo podobne do amerykańskiego CFS.

Dzisiejsza realizacja długoterminowej prognozy🌡️💧 numerycznej💻 na październik, z uwzględnieniem typowych warunków dla lat 1991-2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0°C jest wyższe w drugiej połowie miesiąca.#model #ECMWF #IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/msmJEx7DzB— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 25, 2024

Czy w październiku 2024 będą upały? Ekspert IMGW rozwiał wątpliwości

Czy w październiku 2024 możliwe są upały? Prognozy długoterminowe mówią o średniej temperaturze powyżej normy. Co więcej, 3 października 2023 r. w Legnicy (woj. dolnośląskie) temperatura maksymalna wyniosła rekordowe 29,2°C. - Nie są przewidywane żadne wyskoki temperatury - mówi dr Droździoł. - Do 10 października prognozowana maksymalna temperatura to 16°C. Nie widać upałów, czy nawet wartości powyżej 20°C - dodaje ekspert z IMGW

Na październik 2024 prognozowane przymrozki. Synoptyk wskazał datę

Październik to też czas pierwszych przymrozków. Kiedy i czy w ogóle się pojawią? Tak wyjaśnia to w rozmowie z "Super Expressem" dr Radosław Droździoł:

Ryzyko wystąpienia przymrozków wzrośnie w połowie października. Od 15 października możliwe są lekkie przymrozki. Do tego czasu w nocy i nad ranem, kiedy jest najchłodniej, prognozowana temperatura minimalna to 5-10 stopni Celsjusza.

Ekstremalne zjawiska w październiku 2024. Co z powodziami, wichurami czy burzami? Wymowny komentarz eksperta

Zapytaliśmy eksperta z IMGW o to, czy w październiku należy spodziewać się gwałtownych, niebezpiecznych dla ludzkiego życia, zdrowia i mienia zjawisk atmosferycznych. Wielu Polaków wciąż walczy ze skutkami powodzi, która w połowie września przeszła nad południowymi województwami. - Należy podkreślić, że prognozy długoterminowe nie przedstawiają nagłych zjawisk, jak np. powodzie. Dopiero na kilka dni przed nadejściem ekstremalnych opadów we wrześniu mogliśmy przewidzieć, jakie mogą być ich skutki - mówi Radosław Droździoł.