Miłość wyryta w murach! Deweloper z Poznania zaskoczył wzruszającym gestem

O sprawie napisała ESKA Poznań News. Deweloperzy zazwyczaj kojarzą się z ludźmi pochłoniętymi biznesem, dla których priorytetem są liczby i inwestycje. Czasami jednak zdarza się, że emocje biorą górę, a gesty pełne czułości znajdują swoje miejsce w przestrzeni publicznej. Tak właśnie stało się w przypadku jednego z poznańskich deweloperów, który na patio budynku oddanego do użytku na początku 2020 roku umieścił niezwykłą tabliczkę.

Tabliczka z wyjątkową dedykacją

Na budynku przy ul. Głogowskiej 151 w Poznaniu (róg Głogowskiej i Górki) pojawiła się tabliczka z poruszającą dedykacją od inwestora dla jego żony. Napis głosi:

"Budynek powstał w podziękowaniu Żonie za piękne życie – inwestor."

Zdjęcie tabliczki po raz pierwszy opublikowano w jednej z facebookowych grup mieszkańców Poznania. Nie wiadomo dokładnie, kiedy się pojawiła, ale reakcje internautów są jednoznaczne – gest spotkał się z dużym wzruszeniem i uznaniem.

Komentarz inwestora

Dziennikarze ESKA Poznań News postanowili skontaktować się z deweloperem, by dowiedzieć się, co skłoniło go do takiej wyjątkowej dedykacji. Obecnie czekają na odpowiedź zarządu spółki.

