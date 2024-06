To nie koniec wybryków!

Ile wypił 43-letni traktorzysta? Na alkomacie zabrakło skali

Na alkomacie, którym policjanci z Grodziska Wielkopolskiego chcieli przebadać traktorzystę, zabrakło skali - informuje grodzisk.naszemiasto.pl. Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 czerwca, gdy służby ratownicze otrzymały informację o wypadku ciągnika rolniczego. Pojazd zjechał z drogi na trasie pomiędzy Gradowicami i Wielichowem i wylądował na boku na znajdującym się w pobliżu polu. Po dotarciu na miejsce służb ratowniczych 43-letni mężczyzna leżał w sąsiedztwie traktora. Został ranny, ale niegroźnie, natomiast uwagę policjantów zwróciła przede wszystkim woń alkoholu.

- Na urządzeniu do badania stanu trzeźwości zabrakło skali, co wskazuje na ekstremalnie wysoki poziom alkoholu w jego organizmie. Od mężczyzny pobrano krew do badań, czekamy na wyniki - powiedziała portalowi grodzisk.naszemiasto.pl st. sierż. Aleksandra Hoffmann, rzeczniczka policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Traktorzysta odpowie teraz przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu, a do tego bez uprawnień.