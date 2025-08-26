Morze oddało ciało Natana. 18-latek utopił się w Bałtyku, klub i rodzina pogrążeni w żałobie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-26 13:35

Zwykła wakacyjna kąpiel zamieniła się w koszmar. 18-letni Natan, sportowiec i wielka nadzieja hokeja na trawie, utonął w Bałtyku. Po kilku dniach dramatycznych poszukiwań morze oddało ciało chłopaka. Klub, rodzina i przyjaciele pogrążyli się w głębokiej żałobie.

Gniezno. 18-letni Natan zaginął w czasie kąpieli w Bałtyku. Jest apel bliskich chłopaka

i

Autor: KPP w Pucku; Facebook/ Facebook Trwają poszukiwania 18-letniego Natana z Gniezna, który zaginął, kąpiąc się w Bałtyku we Władysławowie. W sobotę, 23 sierpnia, jego bliscy opublikowali wpis za pośrednictwem profilu facebookowego "Exclusive Fashion Style"
Super Express Google News
  • 18-letni hokeista na trawie, zmarł, pozostawiając wstrząśniętą rodzinę, przyjaciół i drużynę.
  • Był uznawany za ogromny talent i "ostoję drużyny", cenionego za umiejętności sportowe i przyjaźń.
  • Jego śmierć poruszyła społeczność, która wyraża wsparcie i kondolencje dla bliskich.

To miał być czas beztroskiego odpoczynku nad morzem. 18 sierpnia Natan, młody zawodnik UKH Start 1954 Gniezno, spędzał dzień z grupą znajomych nad Bałtykiem. Jak podaje pucka policja, chłopak wszedł do wody wraz z kolegami. W jednej chwili stracił grunt pod nogami, a wysokie fale uniemożliwiły mu powrót na brzeg. To był moment, w którym rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem.

Zobacz: 18-latek nie wyszedł z Bałtyku. Poruszający apel bliskich Natana!

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Do akcji zaangażowano policję, ratowników wodnych i wolontariuszy, którzy przeczesywali morze i linię brzegową. Każdy dzień był pełen nadziei i strachu. Niestety, Bałtyk nie chciał od razu oddać chłopaka...

Tragiczna wiadomość nadeszła dopiero po kilku dniach. We wtorek, 26 sierpnia, Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza przekazała komunikat, na który wszyscy czekali z nadzieją, ale i obawą. „Oficjalnie w dniu dzisiejszym zakańczamy poszukiwania Natana. Ciało denata, które oddało morze w Jastarni, zostało potwierdzone w dniu dzisiejszym przez członków rodziny” — czytamy w oświadczeniu. „Z naszej strony bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w poszukiwaniach” — dodali ratownicy.

Dla rodziny, przyjaciół i drużyny Natana to niewyobrażalny cios. Był pełnym energii, uśmiechniętym 18-latkiem, którego pasją był sport. W hokeju na trawie widziano w nim ogromny talent i przyszłość klubu. „Ostoja drużyny” — tak mówili o nim najbliżsi z zespołu, podkreślając, że Natan był nie tylko świetnym zawodnikiem, ale też wiernym kibicem i przyjacielem.

Śmierć młodego sportowca poruszyła całą społeczność. W internecie pojawiły się setki wpisów ze słowami wsparcia i kondolencjami dla rodziny. Wszyscy podkreślają, że odejście Natana to strata nie do opisania.

W związku z tą tragiczną sytuacją składamy najszczersze wyrazy współczucia i głębokie kondolencje bliskim oraz rodzinie zmarłego 18-letniego Natana” — napisała Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIE
UTONIĘCIE W BAŁTYKU
WIELKOPOLSKA