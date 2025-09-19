Motocyklista uderzył w barierę i zginął na miejscu! Tragiczny wypadek na S5

42-letni motocyklista z Leszna zginął w wypadku na zjeździe z drogi ekspresowej S5 w kierunku węzła Lasocice

Mężczyzna, jadąc motocyklem BMW, na łuku drogi uderzył w barierę energochłonną, ponosząc śmierć na miejscu

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku, w tym czy do tragedii przyczyniła się nadmierna prędkość lub inne czynniki.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że motocyklista zjeżdżając z ekspresówki, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. – Kierujący motocyklem 42-letni mieszkaniec Leszna zjeżdżając z drogi ekspresowej na łuku drogi uderzył barierę energochłonną – powiedziała w rozmowie z portalem Służby Alarmowe 112 Monika Żymełka z leszczyńskiej policji. – Niestety motocyklista poniósł śmierć na miejscu – dodała.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczali ślady i prowadzili oględziny miejsca zdarzenia. – Wszelkie dalsze czynności będą prowadzone właśnie pod nadzorem prokuratora, zmierzając do wyjaśnienia, jakie były przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego – przekazała Żymełka.

Leszczyńska policja poinformowała również o zdarzeniu w mediach społecznościowych, ostrzegając kierowców o utrudnieniach:

– Tragiczny wypadek na zjedzie z drogi ekspresowej S5 od strony Poznania w kierunku węzła Lasocice – utrudnienia w ruchu❗️❗️❗️ Kierujący motocyklem marki BMW zjeżdżając z ekspresowej S5 w kierunku Lasocic, na łuku drogi uderzył w barierę energochłonną. Niestety 42-letni mieszkaniec Leszna zginął na miejscu wypadku. Teraz na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, przeprowadzają oględziny. Prowadzone śledztwo wykaże, jakie były przyczyny i okoliczności wypadku.

Śledztwo ma ustalić, czy do tragedii przyczyniła się nadmierna prędkość, nieuwaga czy też inne czynniki. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność, szczególnie podczas zjazdów i zakrętów, gdzie łatwo o utratę panowania nad pojazdem.