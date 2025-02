i Autor: SHUTTERSTOCK, ARTUR HOJNY/SUPER EXPRESS

Sanepid od razu zamknął sklep

Szokujące odkrycie w Biedronce! Mysz na pieczywie, a za regałem... jeszcze gorzej

W jednym ze sklepów sieci Biedronka przy ul. Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim doszło do bulwersującego incydentu. Jak podaje portal Ostrów24.tv, jeden z klientów zauważył mysz spacerującą po stoisku z pieczywem i uwiecznił to na zdjęciu. Zgłaszający poinformował, że personel sklepu ograniczył się jedynie do wyrzucenia nadgryzionego produktu, pozostawiając resztę wypieków na regale.