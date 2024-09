Adam zszedł na dół, by ratować innych i sam zginął. Tragiczny pożar w Ostrowie Wielkopolskim

Na pewno nie będzie przesadą stwierdzenie, że w sezonie grzybowemu hobby oddają się miliony Polaków. Ten sposób spędzania wolnego czasu to same korzyści - bliski kontakt z naturą, ruch na świeżym powietrzu w lesie, z dala od miejskiego zgiełku, ale też i element emocjonującej rywalizacji. Będą czy nie? Kto zbierze więcej grzybów? Kto znajdzie najbardziej dorodny okaz?

Przypominamy o kilku fundamentalnych zasadach podczas grzybobrania

By to, co zdrowe i przyjemne nie zamieniło się w kłopot, a nawet tragedię, trzeba podczas grzybobrania pamiętać o kilku prostych regułach.

Zbieramy tylko te grzyby, które znamy . Jeżeli pojawia się choćby najmniejsza wątpliwość, lepiej zostawić grzyb w lesie.

. Jeżeli pojawia się choćby najmniejsza wątpliwość, lepiej zostawić grzyb w lesie. Nie niszczymy grzybów, które są nieznane . Nawet niejadalne grzyby pełnią ważną rolę w ekosystemie.

. Nawet niejadalne grzyby pełnią ważną rolę w ekosystemie. Leśne zbiory warto skonsultować z doświadczonymi grzybiarzami. Można też skorzystać z atlasu lub aplikacji, które pomagają w rozpoznawaniu gatunków grzybów.

Wiedzy nigdy za wiele! Tę można przyswajać w rozmaity sposób. Na przykład odwiedzając Park Grzybów usytuowany w Piłce w wielkopolskiej gminie Drawsko. Obiekt robi na zwiedzających niesamowite wrażenie, czego częściowy obraz dają zdjęcia udostępnione przez powiat czarnkowsko-trzcianecki, które zamieszczamy w galerii poniżej.

Niezwykły park w Piłce to ścieżka edukacyjno-przyrodnicza o powierzchni 1 ha znajdująca się w otoczeniu lasów Puszczy Noteckiej.

Grzyby o wysokości 2 metrów? Takie rzeczy tylko w Wielkopolsce

Można tu zobaczyć 16 olbrzymich, barwnych i różnorodnych gatunków grzybów oraz zwierzęta leśne. Eksponaty wyglądają bardzo realistycznie, wykonane są z żywicy poliestrowej i włókna szklanego, z dokładnie odwzorowanymi cechami poszczególnych gatunków i strukturą powierzchni.

Znajdziemy tu gigantyczne:

muchomory,

kanie,

smardze,

koźlarze,

kurki,

podgrzybki,

twardzioszka,

czerwidłaka pospolitego,

maślaki,

gąski,

rydze,

borowika.

Niektóre modele osiągają wysokość 2 metrów! Przy każdym jest tablica informacyjna, dzięki której o poszczególnych gatunkach grzybów dowiemy się dużo więcej.

Park Grzybowy w Piłce został oddany do użytku w czerwcu 2013 r. Jest inwestycją samorządową gminy Drawsko, dofinansowaną w 80 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Warto zaznaczyć, że korzystanie z tej urokliwej przestrzeni jest darmowe.

