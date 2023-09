Na zemstę czekał 45 lat! Strzelił byłej żonie w głowę, bo go wyrzuciła z domu

Quiz. Klasyki polskiego rapu. Jesteś pewien, że znasz te kawałki? 12/15 to obowiązek każdego miłośnika tej muzyki

Paruszka. Szokujące okoliczności morderstwa 71-latki

Do makabrycznej zbrodni we wsi Paruszka w powiecie złotowskim w Wielkopolsce doszło przed 2 września. Właśnie wtedy, w sobotę około godziny 14, w jednym domów odkryto ciała 71-letniej kobiety. Została ona brutalnie zamordowana strzałem z bliskiej odległości w głowę.

Natychmiast ruszyło śledztwo mające na celu ustalić, a następnie schwytać, mordercę. Szybko wykluczono motyw rabunkowy, bowiem z domu kobiety nic nie zginęło.

Sprawca długo nie cieszył się jednak wolnością, bowiem w środę (6 września) do sprawy zatrzymano 85-letniego mężczyznę, mieszkańca Dolnego Śląska. Według śledczych, to właśnie on zastrzelił mieszkankę Paruszki. Okazała się, że Jerzy B. był w przeszłości mężem zamordowanej kobiety.

Zemsta po 45 latach

- Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów. Opisał jak dokonał zabójstwa. Broń - samostrzał, który sam wykonał - gdzieś wyrzucił, jest ona cały czas poszukiwana – mówi prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Mężczyzna wyjaśnił śledczym, że zabił, bo mieszkał z żoną tylko przez pół roku w 1978 r., po czym kobieta wyrzuciła go z domu. Formalnie małżeństwem byli przez prawie rok. - Czuł się pokrzywdzony i postanowił ją teraz zabić – dodaje prokurator.

Rzecznik prokuratury przyznaje, że śledczy będą wnioskowali o psychiatryczne przebadanie podejrzanego.

Za zabójstwo 85-latkowi grozi od 8 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.