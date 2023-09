Ktoś strzelił starszej kobiecie w twarz! Brutalny mord pod Złotowem

Od konstrowersyjnego wywiadu, do zmiany listy wyborczej. Kim jest Jana Shostak z poznańskich list Lewicy?

Długie milczenie zaniepokoiło znajomych 71-letniej kobiety. W weekend, 2 września, niestety ich przypuszczenia, że stało się coś złego, potwierdziły się. Sąsiad seniorki poszedł wczesnym popołudniem poszedł do jej domu i to on odkrył tragedię. Na pomoc dla niej było za późno.

Jak podają lokalne media, kobieta miała mieć liczne obrażenia głowy. Sprawca strzelił jej prosto w twarz. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, odpowiedzi na wiele pytań będzie znanych po kolejnych czynnościach śledczych.

- Trwa właśnie sekcja zwłok i to ona wiele wyjaśni – powiedział dziennikarzom Łukasz Wawrzyniak. Wciąż nie wiadomo, jakie były motywy zbrodni. Nie wiadomo też, kto był zabójcą. - Cały czas szukamy sprawcy - mówi Super Expressowi asp. Damian Pachuc z policji w Złotowie.

