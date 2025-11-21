Naboje na torach w Wielkopolsce! Policja zabiera głos: "To jest prowokacja"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-21 12:02

Dwa ślepe naboje karabinowe znaleziono na remontowanych torach we wsi Sośnie w Wielkopolsce. Policja wszczęła czynności w celu ustalenia sprawcy i nie wyklucza, że zdarzenie było próbą prowokacji – podała PAP.

Naboje na torach w Wielkopolsce! Policja zabiera głos: To jest prowokacja

i

Autor: KWP Poznań/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Na remontowanym odcinku torów przy dworcu kolejowym we wsi Sośnie w gminie Ostrów Wielkopolski pracownik firmy remontowej natknął się na dwa ślepe naboje karabinowe połączone ze sobą kablem – poinformowała PAP asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji.

Zobacz także: Akt dywersji na Mazowszu. Mieszkańcy w szoku. "Wybuch, aż drzwi zadrżały!"

Jak podkreśliła, tor, na którym doszło do zdarzenia, od pewnego czasu nie jest używany z powodu prowadzonych prac remontowych. Na miejsce przybyli śledczy z ostrowskiej policji, którzy rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz sprawcy.

Naszym zdaniem jest to prowokacja i próba sprawdzenia reakcji służb – powiedziała PAP rzecznik.

Służby apelują o ostrożność i przypominają, że pozostawienie jakichkolwiek ładunków lub imitacji materiałów wybuchowych w miejscach publicznych jest poważnym przestępstwem. Śledczy nie ujawnili, kto mógł pozostawić naboje na torach ani czy w sprawie zostaną zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa w rejonie remontowanego odcinka.

A.BIELAN: RZĄD ZAREAGOWAŁ PÓŹNO NA DYWERSJĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
POLICJA POZNAŃ
POLICJA WIELKOPOLSKA
POZNAŃ POLICJA