Naboje na torach w Wielkopolsce! Policja zabiera głos: "To jest prowokacja"

Na remontowanym odcinku torów przy dworcu kolejowym we wsi Sośnie w gminie Ostrów Wielkopolski pracownik firmy remontowej natknął się na dwa ślepe naboje karabinowe połączone ze sobą kablem – poinformowała PAP asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji.

Zobacz także: Akt dywersji na Mazowszu. Mieszkańcy w szoku. "Wybuch, aż drzwi zadrżały!"

Jak podkreśliła, tor, na którym doszło do zdarzenia, od pewnego czasu nie jest używany z powodu prowadzonych prac remontowych. Na miejsce przybyli śledczy z ostrowskiej policji, którzy rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz sprawcy.

– Naszym zdaniem jest to prowokacja i próba sprawdzenia reakcji służb – powiedziała PAP rzecznik.

Służby apelują o ostrożność i przypominają, że pozostawienie jakichkolwiek ładunków lub imitacji materiałów wybuchowych w miejscach publicznych jest poważnym przestępstwem. Śledczy nie ujawnili, kto mógł pozostawić naboje na torach ani czy w sprawie zostaną zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa w rejonie remontowanego odcinka.