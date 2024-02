Nagła śmierć policjanta ze Środy Wielkopolskiej. Ogromny smutek w jednostce

Ksiądz Marian leżał bez życia w kościele. Miał do wiernych jedną prośbę. "Musieliśmy to uszanować"

Aspirant sztabowy Bogdan Jaroni służbę w policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. W 2001 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. rozpoczął w 2009 roku najpierw jako Dzielnicowy, rok póżniej już służył w Wydziale Kryminalnym, a od 2022 otrzymał stanowisko Zastępcy Dyżurnego w Wydziale Prewencji, gdzie pracował do chwili śmierci. - Można było go poznać jako sympatycznego i uśmiechniętego człowieka o ogromnym poczuciu humoru. Średzkie społeczeństwo niejednokrotnie uzyskało pomoc i wsparcie od naszego policjanta - mówią koledzy i koleżanki z jednostki.

Był wyróżniającym się funkcjonariuszem, który został w lipcu 2017 roku odznaczony brązowym medalem Zasłużony Policjant. W 2023 roku otrzymał brązowy medal NSZZ Policjantów. Zmarł nagle w sobotę, 24 lutego br. w wieku 46 lat, opuszczając pogrążonych w żalu rodzinę oraz przyjaciół i kolegów z pracy. Pogrzeb policjanta odbędzie się 1 marca 2024 roku o godzinie 12.00 w Kościele św. Jakuba w Miłosławiu.

