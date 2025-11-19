Nastolatkowie pobili niepełnosprawnego! Wpadli, bo chwalili się w internecie

18-latek i dwoje 19-latków zatrzymanych. Usłyszeli zarzuty pobicia niepełnosprawnego mężczyzny

Chociaż są jeszcze nastolatkami, dopuścili się wyjątkowo ohydnego czynu. W dodatku uznali, że warto się nim pochwalić w internecie. Jak podało m.in. Radio Poznań, trzy młode osoby zatrzymano pod zarzutem pobicia niepełnosprawnego mężczyzny. Miało to miejsce 7 listopada wieczorem. Sprawcy potem udostępnili nagranie całego zajścia w sieci, by pokazać znajomym, co zrobili. Policjanci zobaczyli nagranie i to sprawiło, że młodzi bandyci wpadli w ręce mundurowych. "Sprawa najprawdopodobniej nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie to nagranie. 16 listopada natknęli się na nie policjanci i po dwóch godzinach zatrzymali pierwszą z osób biorących udział w pobiciu" - powiedziała Radiu Poznań mł. asp. Monika Cichowicz z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Nastoletnim sprawcom pobicia grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności

Najpierw zatrzymany został najmłodszy członek grupy, 18-latek. Potem kolejne dwie osoby, 19-letnia dziewczyna i jej rówieśnik. "W dniu 18 listopada usłyszał on w prokuraturze zarzut pobicia niepełnosprawnego mężczyzny działając wspólnie i w porozumieniu. Na podstawie zebranych dowodów 17 listopada policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby. To 19-letnia mieszkanka gminy Czarnków oraz 19-letni mieszkaniec gminy Trzcianka" - dodała policjantka. Wobec zatrzymanych nastolatków zastosowano dozór policyjny, zakaz zbliżania się do ofiary i kontaktowania z nią, a także zakaz opuszczania kraju. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.