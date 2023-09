To rozwieje wątpliwości?!

O chorobie Konstantego pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Nastolatek z rodziną usłyszał przerażającą diagnozę - guz pnia mózgu. Do tego czasu chłopiec był okazem zdrowia, a do szpitala w Poznaniu trafił z podejrzeniem zapalenia wyrostka. Niestety prawda okazała się być przerażająca. To nie wyrostek - a guz pnia mózgu był przyczyną nagłego pogorszenia zdrowia chłopca.

W trybie pilnym Konstanty został przetransportowany helikopterem medycznym do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Niestety guz był duży i nieoperacyjny. Lekarze mogli zaoferować nastolatkowi tylko radioterapię. Rodzina postanowiła się nie poddawać i zaczęto szukać nowych ścieżek leczenia i rozpoczęto na to zbiórkę w internecie.

W walce o zdrowie dopingowała chłopca nawet znana restauratorka Magda Gessler, która wiedziała, że chłopiec marzy o tym, żeby zostać w przyszłości szefem kuchni.

- Kostek, wiem, że masz teraz trudny czas, to niedługo minie, a ty zostaniesz szefem kuchni, ja trzymam za to kciuki, a moje życzenia zawsze się spełniają. Jestem z tobą. Daję ci całą moją siłę - mówiła Magda Gessler w specjalnie nagranym dla Kostka filmiku.

Właśnie rodzina poinformowała o śmierci chłopca. Po niemal rocznej walce z najgroźniejszym przeciwnikiem. - Kostek złożył zbroję - jak poinformowali najbliżsi, Konstanty w wzruszających słowach przed śmiercią obiecał, że będzie opiekował się swoją mamą i siostrą. Ostatnie pożegnanie Konstantego odbędzie się w sobotę, 30 września. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 12:00 w Parafii Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce, następnie uroczystość pogrzebowa o godzinie 13:30 na Cmentarzu Parafialnym w Przeźmierowie przy ulicy Sosnowej.