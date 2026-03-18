Nagła śmierć burmistrza Koźmina Wielkopolskiego! Prokuratura bada sprawę

Anna Kisiel
2026-03-18 7:43

We wtorkowy wieczór (17 marca) w Koźminie Wielkopolskim doszło do tragedii. Zmarł burmistrz miasta Maciej Bratborski. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a sprawą zajmuje się prokuratura – informuje portal Ostrów24.tv.

Autor: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski / Facebook
Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem (17 marca) w Koźminie Wielkopolskim. Jak podaje portal Ostrów24.tv, zmarł burmistrz miasta, Maciej Bratborski. Na miejsce natychmiast skierowano służby – pojawiła się policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Wezwano również prokuratora, który prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal wynika, że mężczyzna mógł targnąć się na swoje życie. Śledczy na tym etapie nie udzielają jednak szczegółowych informacji, podkreślając, że postępowanie jest w toku.

Śmierć burmistrza wstrząsnęła lokalną społecznością. Maciej Bratborski był wieloletnim samorządowcem – funkcję burmistrza Koźmina Wielkopolskiego pełnił nieprzerwanie od 2002 roku. Jak podaje Ostrów24.tv, w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku był jedynym kandydatem na to stanowisko i uzyskał poparcie na poziomie 72,01 procent.

Mieszkańcy podkreślają jego zaangażowanie w sprawy gminy oraz wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności. Dla wielu osób jego śmierć to ogromny wstrząs i trudna do zrozumienia strata. W internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których mieszkańcy wyrażają swoje współczucie. 

- Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych

- Przykra wiadomość, wyrazy współczucia

- To był nasz najlepszy burmistrz... ogromna strata 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

