Nagła śmierć burmistrza Koźmina Wielkopolskiego! Prokuratura bada sprawę

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem (17 marca) w Koźminie Wielkopolskim. Jak podaje portal Ostrów24.tv, zmarł burmistrz miasta, Maciej Bratborski. Na miejsce natychmiast skierowano służby – pojawiła się policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Wezwano również prokuratora, który prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Czytaj także: „Nikt nam córki nie zwróci, ogromnie cierpimy”. Andrzej Tylman zabrał głos w sprawie śmierci Ewy

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal wynika, że mężczyzna mógł targnąć się na swoje życie. Śledczy na tym etapie nie udzielają jednak szczegółowych informacji, podkreślając, że postępowanie jest w toku.

Śmierć burmistrza wstrząsnęła lokalną społecznością. Maciej Bratborski był wieloletnim samorządowcem – funkcję burmistrza Koźmina Wielkopolskiego pełnił nieprzerwanie od 2002 roku. Jak podaje Ostrów24.tv, w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku był jedynym kandydatem na to stanowisko i uzyskał poparcie na poziomie 72,01 procent.

Mieszkańcy podkreślają jego zaangażowanie w sprawy gminy oraz wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności. Dla wielu osób jego śmierć to ogromny wstrząs i trudna do zrozumienia strata. W internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których mieszkańcy wyrażają swoje współczucie.

- Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych

- Przykra wiadomość, wyrazy współczucia

- To był nasz najlepszy burmistrz... ogromna strata

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.