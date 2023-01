Nowe ogniska ptasiej grypy. Wybito już ponad 200 tys. sztuk drobiu!

Podstępem zwabili 13-latka i próbowali go zgwałcić. Zwyrodnialcy próbowali użyć w tym celu metalowego kija. Wszystko nagrywali telefonem

Dębe. Zutylizowanych zostanie ponad 10 tysięcy indyczek

Od nowo powstałych ognisk utworzono specjalną strefę zapowietrzoną, która sięga 3 kilometrów. W promieniu 10 kilometrów utworzono strefę zagrożoną. To oznacza specjalne procedury dla hodowców na tym terenie, którzy bez zgody powiatowego lekarza weterynarii nie mogą np. sprzedać swojego drobiu lub kupować nowego w celu powiększenia stada.

Lekarze weterynarii apelują o ostrożność i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń inspekcji weterynaryjnej. Hodowcom drobiu zaleca się stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.

Co to za choroba?

Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirusy grypy typu A dzielą się na 16 podtypów H (hemaglutynina) i 9 podtypów N (neuramindaza).

Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Mimo tego znane są dwa szczepy (H5 i H7), które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu – szczepy o wysokiej patogenności.