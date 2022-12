Malutka tamandua tuli się do swojej mamy. To nagranie jest hitem. Nic słodszego dziś nie zobaczycie! [WIDEO]

Malutka tamandua urodziła się w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cud narodzin w poznańskim zoo! Oto malutka tamandua

Tamandua to mrówkojad czteropalczasty, ssak, który swoim wyglądem i charakterystycznym pyszczkiem potrafi podbić niejedno serce. Chociaż czasami zachowuje się jak małpa (większość czasu spędza na drzewie), to dietę ma bardzo podobną do mrówkojadów. Żywi się głównie termitami (tamandua ma język o długości 40 cm). Zwierzak w naturze zamieszkuje lasy od Meksyku do południowej Brazylii.

Malutka tamandua urodziła się w Poznaniu kilka tygodni temu! Jej mama jest bardzo dzielna. To samica Suri, która ma do swojej dyspozycji różne legowiska, budki i hamaczki, jednak jej ulubionym miejscem jest wnęka szybra, prowadzącego do sąsiedniego pomieszczenia. To tam przesypia większość dnia, tuląc i karmiąc swoje maleństwo.

Młoda tamandua to samiczka, otrzymała imię Papuri - od nazwy rzeki na granicy Brazylii i Kolumbii. Edi, ojciec, tymczasowo mieszka na osobnym wybiegu. Zoolodzy odseparowali go dla dobra i bezpieczeństwa.

Zobaczcie nagranie!