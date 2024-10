i Autor: Łukasz Gągulski / Super Express Pendolino

Znamy szczegóły!

Nowy rozkład jazdy PKP 2024/2025. Krótsze podróże i lepszy dostęp do pociągów

Wchodzi w życie nowy rozkład jazd pociągów 2024/2025. Będą jeszcze krótsze czasy przejazdu m.in. z Warszawy do Szczecina oraz ze Szczecina do Poznania. To nie koniec udogodnień. Pasażerowie wsiądą do pociągów z kolejnych nowych przystanków np. w Krakowie, Częstochowie i Rzepinie. Jak zapewnia PKP, zmiany wejdą w życie od 15 grudnia. Szczegóły podajemy poniżej!