Nożownik zaatakował na dworcu w Poznaniu! Dwie osoby ranne

Atak nożownika na poznańskim Dworcu Głównym. 41-latek zatrzymany, dwóch rannych

Groźne zdarzenie na poznańskim Dworcu Głównym. Dziś, 19 czerwca około godziny 12:35 służby otrzymały zgłoszenie o bójce trzech mężczyzn w rejonie ulicy Dworcowej. Interwencja zakończyła się zatrzymaniem jednego z uczestników — 41-letniego mężczyzny, który miał użyć noża przeciwko pozostałym. Jak podają m.in. Radio Poznań czy TVP Poznań, z relacji świadków wynika, że podczas bójki jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i ranił nim dwie osoby. Poszkodowani mężczyźni mieli próbować go obezwładnić, co skończyło się obrażeniami — u jednego doszło do przecięcia palców, drugi doznał rany na przedramieniu. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Lekarze określają ich stan jako stabilny; obrażenia nie zagrażają życiu.

Policja szybko zareagowała na zgłoszenie. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu i prowadzą obecnie ustalanie przebiegu oraz okoliczności zdarzenia. Trwa również identyfikacja świadków, którzy mogli widzieć moment ataku. — W związku z tą sprawą zatrzymano 41-letniego mężczyznę — poinformowała mł. asp. Anna Klój z wielkopolskiej policji. Bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia na jednym z największych węzłów komunikacyjnych Poznania wzbudziła niepokój wśród podróżnych i mieszkańców. Choć sytuacja została szybko opanowana, pojawiły się pytania o skuteczność prewencji oraz bezpieczeństwo na terenie dworca. Warto zaznaczyć, że według wstępnych informacji, wszyscy trzej mężczyźni znali się wcześniej, a ich spotkanie miało prawdopodobnie charakter prywatnego konfliktu, który wymknął się spod kontroli.