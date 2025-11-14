O tym zamku słyszał każdy od 2015 roku. Dziś zaprasza turystów do zwiedzania

Zamek w Stobnicy
Od momentu rozpoczęcia budowy w 2015 roku Zamek w Stobnicy w woj. wielkopolskim przyciągał uwagę mediów i internautów, głównie ze względu na swój spektakularny wygląd i bardzo kontrowersyjną lokalizację. Obiekt powstał bowiem na terenie Natura 2000 na granicy Puszczy Noteckiej.
Znajdująca się na sztucznie usypanej wyspie budowla jest wysoka na ponad 70 metrów i ma długość około 200 metrów. Liczy 15 kondygnacji, przy czym wysokość każdej z nich jest równa dwóm standardowym piętrom. Architektem obiektu jest Waldemar Szeszuła.
Zamek w Stobnicy [ZDJĘCIA]
Status prawny i kontrowersje wokół zamku
Inwestycja od samego początku budziła wątpliwości - m.in. ze względu na lokalizację w obszarze chronionym (Natura 2000) i możliwy wpływ na środowisko. W 2021 roku Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (GINB) unieważnił pozwolenie, ale w 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję. Ostatecznie, w marcu 2025 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne, co potwierdziło, że pozwolenie na budowę pozostaje ważne.
Zamek w stobnicy - zwiedzanie dla turystów
Choć zamek nie został jeszcze całkowicie otwarty do zwiedzania wnętrz (stan budowy nadal trwa), inwestor i zarządca obiektu udostępnił już pewne elementy dla odwiedzających, a oto kilka z nich:
- Leśna Ścieżka Edukacyjna
- Rejs po jeziorze wokół zamku
- Wspólne ognisko w weekendy
- Wycieczka z przewodnikiem
- Warsztaty z łucznictwa tradycyjnego
- Zwiedzanie z zewnątrz/teren przy zamkowy
- Kawiarnie i foodtrucki
- Zabawy dla dzieci, np. zbieranie pieczątek
- Wydarzenia tematyczne – jak np. imprezy w stylu rycerskim.
Bilet normalny kosztuje około 50 zł - w zależności od dnia tygodnia cena może się różnić.