Spis treści

Zamek w Bobolicach miał bronić Polskę przed najazdami

Zamek królewski w Bobolicach w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim powstał najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku i plan był taki, by zabezpieczał Królestwo Polskie przed najazdami ze strony Śląska. Obiekt należy więc do systemu średniowiecznych zamków strzegących granic kraju - Orle Gniazda.

Niestety na przestrzeni wielu lat, podobnie jak z innych twierdz jurajskich, z zamku w Bobolicach pozostały ruiny. Kwestią odbudowy postanowił zająć się właściciel obiektu - Jarosław Lasecki. Były senator wydał miliony, by odbudować zamek, a u jego podnóży na stworzył także hotel oraz kompleks przypominający zamki z bajek Disneya, więc można powiedzieć, że z niczego zrobił coś wyjątkowego. Jego działania jednak nie spodobały się każdemu.

Kontrowersyjna odbudowa zamku w Bobolicach. Tak rozpoczął się spór

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu Eska, w 2022 roku w wywiadzie dla serwisu slazag.pl w Bytomiu dr Tomasz Ratajczak z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu skrytykował sposób odbudowy zamku w Bobolicach, i stwierdził, że jego finalny efekt nijak ma się do pierwotnego wyglądu obiektu.

[...] w Bobolicach to nie była odbudowa zniszczonego zamku, tylko budowa zupełnie nowego obiektu w miejscu i z wykorzystaniem historycznej ruiny. Ten obiekt jest stylizowany na historyczną budowlę, ale stylizowany w sposób fatalny. To znaczy drastycznie fałszuje historię architektury tego miejsca - mówił w lipcu 2022 roku na łamach portalu slazag.pl Tomasz Ratajczak.

Jestem radykalnie krytycznie nastawiony do działań prowadzonych w Bobolicach. Uważam to za barbarzyństwo i niszczenie zabytku. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ ten obecny zamek w Bobolicach niczego nie odtwarza. To jest obiekt stylizowany na średniowieczny zamek, który w swojej formie, bardzo luźno zresztą i z całą masą błędów, nawiązuje do zamku nowożytnego, który się w tym miejscu znajdował - relacjonował w lipcu 2022 roku na łamach portalu slazag.pl Tomasz Ratajczak.

W efekcie właściciel zamku Jarosław Lasecki w procesie cywilnym żądał przeprosin od dr Tomasza Ratajczaka za naruszenie dóbr osobistych. Okazuje się jednak, że sąd oddalił pozew byłego senatora. Mówi się, że mimo to Lasecki chce bronić zamku i nie odpuści, lecz co zrobi, tego nie wiemy, bowiem nie odpowiada na pytania mediów.

Czy zamek w Bobolicach nie jest już zabytkiem? Może zniknąć z rejestru

Spór co prawda teoretycznie zakończył się już w sądzie, lecz można śmiało stwierdzić, że nie doprowadził on do niczego dobrego. Okazuje się bowiem, że sprawa została nagłośniona w mediach i obiektem zaczęli interesować się historycy sztuki czy konserwatorzy zabytków. W efekcie pojawiły się informacje, iż możliwe jest wykreślenie zamku z rejestru zabytków.

Zamek w Bobolicach nie jest zabytkiem. To jest makieta. I takie są fakty. W rejestrze jest zapis o trwale zachowanej ruinie. Aby obiekt został wykreślony z rejestru musiałoby dojść do trwałej utraty wartości kulturowej. Ale o tym decyduje minister - informuje Mirosław Rymer, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, cytuje portal slaskie.eska.pl.

Czy faktycznie zamek w Bobolicach przestanie być zabytkiem? Tego nie wiemy, lecz jest to możliwe, jeśli sprawą zajmie się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który stwierdzi, że obiekt nie powinien znajdować się w rejestrze.