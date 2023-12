Osobówka zderzyła się z pociągiem pod Jarocinem! 25-latek zginął na miejscu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 12 grudnia około godziny 6.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym we wsi Wyszki. Wezwano służby ratunkowe. Na miejscu zdarzenia okazało się, że 25-letni mieszkaniec gminy Kotlin, kierujący samochodem osobowym marki Peugeot 206 jadąc z Wyszek do Magnuszewic wjechał na niestrzeżony przejazd w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg osobowy relacji Kępno-Poznań.

- Doszło do zderzenie i kierujący samochodem zmarł - powiedziała policjantka. Na miejscu trwają działania śledczych pod nadzorem prokuratora. Na odcinku Kotlin-Witaszyce wstrzymany jest ruch kolejowy. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Nikomu z podróżnych nic się nie stało.

