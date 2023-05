Wzruszająca historia

Skierka jak kołderka okrywała pana Władysława. Senior przetrwał dramatyczne chwile [ZDJĘCIA]

mrok | ago 11:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pan Władysław z Kotlina zaginął na ponad dobę i nie potrafił wrócić do domu. Wiernie pilnował go jednak jego przyjaciel - kundelek Skierka, który w nocy okrywał mężczyznę własnym ciałem. Ta wzruszająca historia to kolejny dowód na to, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka.