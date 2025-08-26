Parafia w Poznaniu zbiera na nietypowy konfesjonał. "To inwestycja w duchowe bezpieczeństwo"

Jak podaje "Fakt", w kościele św. Rocha w Poznaniu od kilku lat wierni mogą korzystać z nowoczesnego, dźwiękoszczelnego konfesjonału. Rozwiązanie to okazało się dużym udogodnieniem zwłaszcza dla osób starszych, które mają problemy ze słuchem. Teraz parafia potrzebuje drugiego takiego konfesjonału.

— Coraz więcej osób korzystających ze spowiedzi podkreśla komfort, wygodę, też to bezpieczeństwo dźwiękowe, dużo osób starszych potrzebuje wsparcia jeżeli chodzi o słyszalność, zewnętrzne dźwięki nie przeszkadzają, z wnętrza dźwięki się nie wydobywają, dlatego też to Boże miłosierdzie może się rozlewać szeroko — mówi proboszcz ks. Piotr Garstecki w nagraniu opublikowanym w internecie.

Na platformie Siepomaga.pl pojawiła się zbiórka, w której duchowny prosi o wsparcie finansowe. — To inwestycja w duchowe bezpieczeństwo i godne przeżywanie sakramentu pojednania przez wszystkich wiernych — podkreśla ks. Garstecki. Dodaje, że koszt zakupu takiego konfesjonału przekracza możliwości parafii.

Nowoczesne konfesjonały są w pełni zabudowane i izolowane akustycznie, co daje penitentom pewność, że ich słowa pozostają całkowicie poufne. Dzięki specjalnej konstrukcji mogą korzystać z nich również osoby starsze i z niepełnosprawnościami, zarówno w pozycji klęczącej, jak i siedzącej.

Jak podkreślono w opisie zbiórki, taki konfesjonał to nie tylko funkcjonalność, ale też estetyka – stylowo wkomponowany w przestrzeń świątyni ma służyć wiernym przez pokolenia.

— Każda ofiara – niezależnie od wielkości – jest cegiełką, która przybliża nas do realizacji tego potrzebnego dzieła — apeluje ks. Garstecki.

Do tej pory udało się zebrać ponad 3 tys. zł z potrzebnych 30 tys. Organizatorzy mają nadzieję, że wierni i osoby dobrej woli pomogą w realizacji tego celu, który — jak mówią — jest „inwestycją w duchowe bezpieczeństwo”.