Parafia w Poznaniu zbiera na nietypowy konfesjonał. "To inwestycja w duchowe bezpieczeństwo"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-26 14:25

W parafii św. Rocha w Poznaniu ruszyła zbiórka na nowy, dźwiękoszczelny konfesjonał. Jak podkreśla proboszcz ks. Piotr Garstecki, ma to być nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu duchowego wiernych. Koszt inwestycji to 30 tysięcy złotych, z czego dotąd udało się zebrać nieco ponad 3 tys. zł.

Parafia w Poznaniu zbiera na nietypowy konfesjonał. To inwestycja w duchowe bezpieczeństwo

i

Autor: Pexels.com
Super Express Google News

Jak podaje "Fakt", w kościele św. Rocha w Poznaniu od kilku lat wierni mogą korzystać z nowoczesnego, dźwiękoszczelnego konfesjonału. Rozwiązanie to okazało się dużym udogodnieniem zwłaszcza dla osób starszych, które mają problemy ze słuchem. Teraz parafia potrzebuje drugiego takiego konfesjonału.

Coraz więcej osób korzystających ze spowiedzi podkreśla komfort, wygodę, też to bezpieczeństwo dźwiękowe, dużo osób starszych potrzebuje wsparcia jeżeli chodzi o słyszalność, zewnętrzne dźwięki nie przeszkadzają, z wnętrza dźwięki się nie wydobywają, dlatego też to Boże miłosierdzie może się rozlewać szeroko — mówi proboszcz ks. Piotr Garstecki w nagraniu opublikowanym w internecie.

Na platformie Siepomaga.pl pojawiła się zbiórka, w której duchowny prosi o wsparcie finansowe. — To inwestycja w duchowe bezpieczeństwo i godne przeżywanie sakramentu pojednania przez wszystkich wiernych — podkreśla ks. Garstecki. Dodaje, że koszt zakupu takiego konfesjonału przekracza możliwości parafii.

Nowoczesne konfesjonały są w pełni zabudowane i izolowane akustycznie, co daje penitentom pewność, że ich słowa pozostają całkowicie poufne. Dzięki specjalnej konstrukcji mogą korzystać z nich również osoby starsze i z niepełnosprawnościami, zarówno w pozycji klęczącej, jak i siedzącej.

Jak podkreślono w opisie zbiórki, taki konfesjonał to nie tylko funkcjonalność, ale też estetyka – stylowo wkomponowany w przestrzeń świątyni ma służyć wiernym przez pokolenia.

Każda ofiara – niezależnie od wielkości – jest cegiełką, która przybliża nas do realizacji tego potrzebnego dzieła — apeluje ks. Garstecki.

Do tej pory udało się zebrać ponad 3 tys. zł z potrzebnych 30 tys. Organizatorzy mają nadzieję, że wierni i osoby dobrej woli pomogą w realizacji tego celu, który — jak mówią — jest „inwestycją w duchowe bezpieczeństwo”.

Tłumy na mszy w intencji Joanny Kołaczkowskiej! Ksiądz pożegnał ją pięknymi słowami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOŚCIÓŁ