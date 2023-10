Piątek trzynastego to pechowy dzień? Sprawdź swoją wiedzę o przesądach!

Piątek trzynastego popularny jest m.in. w Polsce i w Niemczech. To wtedy wielu z nas przypomina sobie o przesądach. Najczęściej dotyczą konsekwencji zdarzeń. Mogą one być pozytywne albo negatywne.

Przesądy pochodzą z dawnych wierzeń i uważane są za formy magii. Mimo to wielu z nas ciągle w nie wierzy. Czy wiesz, co one oznaczają? Sprawdź się w naszym quizie. 8/10 to bardzo dobry wynik!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.