Piła. Karambol na drodze krajowej nr 10. Trasa jest zablokowana

Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w Pile, po tym jak we wtorek, 22 października, doszło tam do karambolu z udziałem czterech pojazdów. Wszystko działo się ok. godz. 16.30 na odcinku Piła-Stara Łubianka, gdy jadący w kierunku pierwszego z miast kierowca osobowego fiata prawdopodobnie stracił panowanie nad autem. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się bocznie z ciężarówką z naczepą, a później uderzył jeszcze w jadącego za nią busa marki Ford.

Widząc to wszystko, jadąca za ostatnim pojazdem osoba, która prowadziła osobowego mercedesa, zjechała z trasy i uderzyła w przydrożne drzewo. Wszystkimi czterema samochodami podróżowało łącznie 6 osób, ale ranny został tylko kierowca fiata. Mężczyznę przetransportowała do szpitala karetka, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Droga krajowa nr 10 w Pile jest zablokowana, co może jeszcze potrwać.

- To m.in. dlatego, że kierujący fiatem uszkodził zbiornik ciężarówki, w wyniku czego na odcinku ok. kilkaset metrów rozlało się paliwo, które trzeba teraz usunąć - powiedział "Super Expressowi" sierż. szt. Wojciech Zeszot, rzecznik policji w Pile.

Mundurowi wyznaczyli w związku z tym objazdy przez Dobrzycę, po dojechaniu do której należy się udać w kierunku Starej Łubianki, by znowu wjechać na drogę krajową nr 10.