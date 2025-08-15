10-letni Nicolas uratował tonącego w jeziorze Zamorze 5-latka, wykazując się niezwykłą odwagą i opanowaniem.

Chłopiec nie tylko wyciągnął poszkodowanego z akwenu, ale również wezwał pomoc, co zapobiegło tragedii.

Jego bohaterski czyn został doceniony przez lokalne władze i służby, a rodzice i szkoła są dumni z postawy Nicolasa.

Jakie programy edukacyjne w szkole mogły przyczynić się do tak odpowiedzialnego zachowania?

Pniewy. 10-latek, który uratował tonącego chłopca, fetowany w rodzinnym mieście

W urzędzie miasta w Pniewach odbyło się specjalne spotkanie, którego gościem honorowym był 10-letni Nicolas. We wtorek, 12 sierpnia, chłopiec bawił się nad jeziorem Zamorze, gdy zauważył tonącego 5-latka, znajdującego się nieopodal brzegu. 10-latek nie tylko sam wyciągnął poszkodowanego, ale wezwał również na pomoc osoby dorosłe, które wezwały następnie na miejsce służby ratownicze. Dziecku ostatecznie nic poważnego się nie stało, w czym wielka zasługa Nicolasa.

W czwartek, 14 sierpnia, gratulowali mu osobiście: burmistrz gminy Pniewy Jarosław Szurka, starosta powiatu szamotulskiego Beata Hanyżak, przedstawiciele straży pożarnej, policji, ratownicy oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pniewach, do której uczęszcza 10-latek, wychowawczyni chłopca, koledzy i koleżanki.

- Dzięki bohaterskiej postawie naszego małego superbohatera udało się uniknąć tragedii. To przykład odwagi, której mogą pozazdrościć nawet dorośli! - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pniewach.

W spotkaniu wzięli również udział rodzice Nicolasa, którzy nie kryli dumy z postawy syna.

- To jest nieograniczone szczęście i radość, że mógł pomóc komuś innemu. Syn zawsze mówił, że chciał być bohaterem, kimś kto pomaga ludziom, a nie takim bajkowym. Myślę, że dzięki różnym programom w szkole potrafi te kwestie rozróżnić i wie, że czasem wystarczy podać rękę, a ta pomoc w zupełności wystarczy - powiedział ojciec 10-latka, którego cytuje tvn24.pl.

Dyrektorka SP im. Powstańców Wlkp. w Pniewach dodała, że zachowanie chłopca to nie przypadek. Kobieta powiedziała, że placówka od lat prowadzi "systematyczną edukację zdrowotną wspierającą dzieci w podejmowaniu właściwych decyzji", biorąc udział m.in. w ministerialnym programie "Razem" z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.