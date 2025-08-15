10-latek okrzyknięty bohaterem! Rodzice wzruszeni. "On jeden zobaczył, co się dzieje, i zadziałał"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-15 10:19

10-letni Nicolas, który uratował życie 5-latka nad jeziorem Zamorze, odebrał w czwartek, 14 sierpnia, zasłużone gratulacje z rąk władz gminy i starostwa w Pniewach i przedstawicieli tamtejszych służb ratowniczych. W uroczystości wzięli też udział rodzice małego bohatera, którzy mówili o "szczęściu i radości" z zachowania syna. Chłopiec jako jedyny pomógł topiącemu się dziecku.

Pniewy. 10-letni bohater nagrodzony za uratowanie tonącego 5-latka

i

Autor: SHUTTERSTOCK (2) 10-letni Nicolas, który uratował życie 5-latka nad jeziorem Zamorze, odebrał w czwartek, 14 sierpnia, zasłużone gratulacje z rąk władz gminy i starostwa w Pniewach i przedstawicieli tamtejszych służb ratowniczych, zdj. ilustracyjne
  • 10-letni Nicolas uratował tonącego w jeziorze Zamorze 5-latka, wykazując się niezwykłą odwagą i opanowaniem.
  • Chłopiec nie tylko wyciągnął poszkodowanego z akwenu, ale również wezwał pomoc, co zapobiegło tragedii.
  • Jego bohaterski czyn został doceniony przez lokalne władze i służby, a rodzice i szkoła są dumni z postawy Nicolasa.
  • Jakie programy edukacyjne w szkole mogły przyczynić się do tak odpowiedzialnego zachowania?

Pniewy. 10-latek, który uratował tonącego chłopca, fetowany w rodzinnym mieście

W urzędzie miasta w Pniewach odbyło się specjalne spotkanie, którego gościem honorowym był 10-letni Nicolas. We wtorek, 12 sierpnia, chłopiec bawił się nad jeziorem Zamorze, gdy zauważył tonącego 5-latka, znajdującego się nieopodal brzegu. 10-latek nie tylko sam wyciągnął poszkodowanego, ale wezwał również na pomoc osoby dorosłe, które wezwały następnie na miejsce służby ratownicze. Dziecku ostatecznie nic poważnego się nie stało, w czym wielka zasługa Nicolasa.

W czwartek, 14 sierpnia, gratulowali mu osobiście: burmistrz gminy Pniewy Jarosław Szurka, starosta powiatu szamotulskiego Beata Hanyżak, przedstawiciele straży pożarnej, policji, ratownicy oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pniewach, do której uczęszcza 10-latek, wychowawczyni chłopca, koledzy i koleżanki.

Dzięki bohaterskiej postawie naszego małego superbohatera udało się uniknąć tragedii. To przykład odwagi, której mogą pozazdrościć nawet dorośli! - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pniewach.

W spotkaniu wzięli również udział rodzice Nicolasa, którzy nie kryli dumy z postawy syna.

To jest nieograniczone szczęście i radość, że mógł pomóc komuś innemu. Syn zawsze mówił, że chciał być bohaterem, kimś kto pomaga ludziom, a nie takim bajkowym. Myślę, że dzięki różnym programom w szkole potrafi te kwestie rozróżnić i wie, że czasem wystarczy podać rękę, a ta pomoc w zupełności wystarczy - powiedział ojciec 10-latka, którego cytuje tvn24.pl.

Dyrektorka SP im. Powstańców Wlkp. w Pniewach dodała, że zachowanie chłopca to nie przypadek. Kobieta powiedziała, że placówka od lat prowadzi "systematyczną edukację zdrowotną wspierającą dzieci w podejmowaniu właściwych decyzji", biorąc udział m.in. w ministerialnym programie "Razem" z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 

Policjant uratował kobietę w topieli

Polecany artykuł:

Potężny wybuch w bloku zabił 50-latka! Niesłychana przyczyna. To nie była ekspl…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UCZEŃ
PNIEWY
BOHATER