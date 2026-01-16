Pociąg miał prawie 600 minut opóźnienia. Totalny paraliż w szczerym polu

Podróże pociągiem uchodzą za wygodne i ekologiczne, ale w praktyce coraz częściej wystawiają pasażerów na próbę cierpliwości. Zmienne warunki pogodowe, awarie infrastruktury i problemy organizacyjne sprawiają, że opóźnienia stają się w ostatnim czasie niemal codziennością.

Opóźnienia pociągów. Zima uderzyła w kolej

Zimowa aura dała się we znaki polskiej kolei. Intensywne opady śniegu, silny wiatr i niskie temperatury sparaliżowały ruch pociągów w wielu regionach kraju, powodując liczne opóźnienia oraz odwołania kursów. Problemy z oblodzoną infrastrukturą czy awariami taboru sprawiły, że pasażerowie musieli liczyć się z długim oczekiwaniem i chaosem informacyjnym na stacjach.

Totalny paraliż na kolei. Pociągi nie kursują, składy odwołane i gigantyczne opóźnienia

592 minuty opóźnienia pociągu. Czy pasażerowie mogą liczyć na odszkodowanie?

14 stycznia doszło do rekordowego opóźnienia, które sięgnęło aż 592 minut. Paraliż dotyczył pociągu PKP Intercity UKIEL z Olsztyna do Poznania, a do utrudnień doszło pomiędzy Jabłonowem Pomorskim a Wąbrzeźnem.

Stoimy w polu od godziny 13.20. Gdyby nie strażacy z OSP to ludzie z dziećmi nie mieliby czego się nawet napić – relacjonował jeden z pasażerów, czytamy na portalu podroze.wprost.pl.

W związku z tak dużym opóźnieniem z pewnością wielu pasażerów zastanwia się, czy w takiej sytuacji mogą liczyć na jakąś rekompensatę. Okazuje się, że tak!

Zwrot pieniędzy za opóźnienia pociągu

Czy należy się rekompensata za opóźnienie pociągu? Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że tak. W dobie panującej w całej Polsce zimowej aury warto wiedzieć, jakie prawa ma pasażer, który zakupił bilet na podróż, a jego pociąg miał opóźnienie.

Jeśli twój pociąg przyjechał na stację docelową co najmniej godzinę później niż planowano, możesz się ubiegać o rekompensatę. Podróżnym, którzy zrealizowali przejazd opóźnionym pociągiem, przyznawane jest odszkodowanie w wysokości:

25% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, gdy opóźnienie wyniesie od 60 do 119 min.

50% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, gdy opóźnienie wyniesie 120 min. lub więcej.

Wniosek o przyznanie rekompensaty wyślesz do przewoźnika przez Internet (w sposób podany na stronie internetowej przewoźnika), pocztą tradycyjną bądź złożysz w kasie biletowej, która sprzedaje jego bilety. Przedsiębiorstwo kolejowe zazwyczaj realizuje rekompensatę w formie pieniężnej (na numer konta wskazany we wniosku reklamacyjnym lub przekazem pocztowym). Ma jednak prawo do alternatywnego przyznania podróżnemu bonu, który uprawnia do zniżkowego zakupu kolejnego biletu. Jeśli rekompensata obowiązuje, przewoźnik wypłaca ją lub przyznaje bon w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku - czytamy na utk.gov.pl.