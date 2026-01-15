Totalny paraliż na kolei. Pociągi nie kursują, składy odwołane i gigantyczne opóźnienia

Ogromne utrudnienia na kolei paraliżują całą Polskę, prowadząc do odwołań i opóźnień pociągów regionalnych oraz PKP Intercity.

Główną przyczyną chaosu jest trudna pogoda: intensywne opady śniegu, niskie temperatury i oblodzenia.

Sprawdź, które połączenia dalekobieżne zostały odwołane i o ile opóźnione są inne składy, aby uniknąć niespodzianek.

Przed podróżą koniecznie sprawdź aktualny rozkład jazdy, bo IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia pogodowe!

Totalny paraliż na kolei

Czwartek, 15 stycznia, rozpoczął się na kolei ogromnymi utrudnieniami. Problemy odnotowuje się w całej Polsce. Pociągi są odwoływane lub opóźnione. Dotyczy to zarówno przewoźników regionalnych, jak i PKP Intercity. Wprowadzana jest komunikacja zastępcza.

Powodem problemów na kolei w dużej mierze jest koszmarna pogoda.

Wśród odwołanych pociągów dalekobieżnych są:

IC SUDETY relacji Jelenia Góra – Kraków Główny

IC KINGA relacji Kraków Główny – Warszawa Wschodnia

IC ŁUŻYCE relacji Zgorzelec – Warszawa Wschodnia

IC PILECKI relacji Żywiec – Warszawa Wschodnia

Pociągi opóźnione o ponad 100 minut:

IC KYIV EXPRESS relacji Kyiv-Pasazhyrskyi – Warszawa Zachodnia

IC NIDA relacji Kraków Główny – Giżycko

IC CHOPIN relacji Muenchen Hbf – Warszawa Wschodnia

Półtorej godziny opóźnione są pociągi: IC PRZEMYŚLANIN relacji Poznań Główny – Ustka, a także IC URSA relacji Berlin Gesundbrunnen – Przemyśl Główny i IC UZNAM relacji Świnoujście – Chełm.

Wybierając się w podróż pociągiem lepiej wcześniej sprawdzić na Portalu Pasażera, czy na trasie nie pojawiają się utrudnienia. Zalecają to również przewoźnicy. „W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów” - czytamy w komunikatach PKP Intercity dotyczących odwołanych i opóźnionych pociągów.

Alert goni alert. Synoptycy ostrzegają

IMGW wydało kolejne ostrzeżenia dotyczące marznących opadów. Dotyczą one jednak już tylko części Polski, a nie jak w ostatnich dniach całego kraju. „W regionie miejscami występują i w najbliższych godzinach nadal lokalnie mogą pojawiać się słabe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź” - alarmują synoptycy.

Pojawiło się również nowe ostrzeżenie na zachodzie kraju. Meteorolodzy ostrzegają przed gęstymi mgłami, które mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. To niebezpieczna pogoda zwłaszcza dla kierowców.

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie