Totalny paraliż na kolei. Pociągi nie kursują, składy odwołane i gigantyczne opóźnienia

- Ogromne utrudnienia na kolei paraliżują całą Polskę, prowadząc do odwołań i opóźnień pociągów regionalnych oraz PKP Intercity.
- Główną przyczyną chaosu jest trudna pogoda: intensywne opady śniegu, niskie temperatury i oblodzenia.
- Sprawdź, które połączenia dalekobieżne zostały odwołane i o ile opóźnione są inne składy, aby uniknąć niespodzianek.
- Przed podróżą koniecznie sprawdź aktualny rozkład jazdy, bo IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia pogodowe!
Totalny paraliż na kolei
Czwartek, 15 stycznia, rozpoczął się na kolei ogromnymi utrudnieniami. Problemy odnotowuje się w całej Polsce. Pociągi są odwoływane lub opóźnione. Dotyczy to zarówno przewoźników regionalnych, jak i PKP Intercity. Wprowadzana jest komunikacja zastępcza.
Powodem problemów na kolei w dużej mierze jest koszmarna pogoda.
Wśród odwołanych pociągów dalekobieżnych są:
- IC SUDETY relacji Jelenia Góra – Kraków Główny
- IC KINGA relacji Kraków Główny – Warszawa Wschodnia
- IC ŁUŻYCE relacji Zgorzelec – Warszawa Wschodnia
- IC PILECKI relacji Żywiec – Warszawa Wschodnia
Pociągi opóźnione o ponad 100 minut:
- IC KYIV EXPRESS relacji Kyiv-Pasazhyrskyi – Warszawa Zachodnia
- IC NIDA relacji Kraków Główny – Giżycko
- IC CHOPIN relacji Muenchen Hbf – Warszawa Wschodnia
Półtorej godziny opóźnione są pociągi: IC PRZEMYŚLANIN relacji Poznań Główny – Ustka, a także IC URSA relacji Berlin Gesundbrunnen – Przemyśl Główny i IC UZNAM relacji Świnoujście – Chełm.
Wybierając się w podróż pociągiem lepiej wcześniej sprawdzić na Portalu Pasażera, czy na trasie nie pojawiają się utrudnienia. Zalecają to również przewoźnicy. „W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów” - czytamy w komunikatach PKP Intercity dotyczących odwołanych i opóźnionych pociągów.
Alert goni alert. Synoptycy ostrzegają
IMGW wydało kolejne ostrzeżenia dotyczące marznących opadów. Dotyczą one jednak już tylko części Polski, a nie jak w ostatnich dniach całego kraju. „W regionie miejscami występują i w najbliższych godzinach nadal lokalnie mogą pojawiać się słabe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź” - alarmują synoptycy.
Pojawiło się również nowe ostrzeżenie na zachodzie kraju. Meteorolodzy ostrzegają przed gęstymi mgłami, które mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. To niebezpieczna pogoda zwłaszcza dla kierowców.