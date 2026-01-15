Paraliż na warszawskich lotniskach. Loty odwołane przez pogodę

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-15 8:51

Czwartek przywitał pasażerów na warszawskich lotniskach w wyjątkowo nerwowej atmosferze. Na Lotnisku Chopina oraz w porcie lotniczym Warszawa - Modlin doszło do poważnych utrudnień w ruchu lotniczym. Odwołania rejsów i liczne opóźnienia skutecznie pokrzyżowały plany podróżnych, z których wielu zostało uwięzionych w terminalach, wypatrując informacji o wznowieniu lotów.

Śnieżyca w Warszawie spar.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Samolot na ośnieżonym pasie startowym lotniska, gotowy do startu w trakcie intensywnych opadów śniegu. Widoczne światła nawigacyjne i lądowania. Zdjęcie ilustruje trudności w podróżach lotniczych zimą, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Super Express Google News
  • Poranek na warszawskich lotniskach przyniósł chaos - pasażerowie utknęli, a loty zostały odwołane z powodu złej pogody.
  • Zarówno Lotnisko Chopina, jak i port w Modlinie, doświadczyły paraliżu, wpływając na setki podróżnych.
  • Sprawdź, które loty zostały odwołane i jak długo potrwają utrudnienia.

Lotnisko Chopina sparaliżowane. Odwołane loty z powodu pogody

Okropne warunki były główną przyczyną odwołania kilku porannych połączeń na Lotnisku Chopina w Warszawie, informuje RMF FM. Zgodnie w wczorajszymi zapowiedziami, występują ogromne utrudnienia w transporcie lotniczym.

Problemy nie ominęły również lotów planowanych po godzinie 8. Połączenia z Monachium, Amsterdamu i Frankfurtu również zostały anulowane. Dodatkowo, jeden z samolotów, który miał wystartować do Paryża o godzinie 6:35, nie wyleciał z Warszawy, podaje portal.

Express Biedrzyckiej - Dariusz Standerski

Polecany artykuł:

Gołoledź paraliżuje Polskę! Ekstremalna pogoda w całym kraju. Trudne warunki na…

Utrudnienia także w Modlinie. Pasażerowie czekają od wczoraj

Nie tylko Lotnisko Chopina zmaga się z problemami. Pasażerowie portu lotniczego w Modlinie również odczuwają skutki zakłóceń. Jak donoszą służby lotniskowe, trzy samoloty, które miały wystartować jeszcze wczoraj wieczorem, wciąż czekają na odlot.

Dotyczy to połączeń z Bergamo, Sofią i Atenami. Pasażerowie tych lotów muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty lotniskowe, aby dowiedzieć się o ewentualnych zmianach w rozkładzie lotów.

Apel do podróżnych. Sprawdzajcie status lotu!

W związku z zaistniałą sytuacją, władze lotnisk apelują do podróżnych o regularne sprawdzanie statusu swoich lotów. Informacje na temat opóźnień i odwołań można znaleźć na stronach internetowych lotnisk oraz w aplikacjach mobilnych przewoźników. Ekstremalnie trudne warunki pogodowe mogą utrzymać się cały dzień.

Źródło RMF FM, PAP, SE

Polecany artykuł:

Marznący deszcz paraliżuje lotniska! Opóźnienia lotów w Warszawie i Modlinie
Gołoledź paraliżuje Polskę
29 zdjęć
Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNISKO
WARSZAWA
ODWOŁANE LOTY
LOTNISKO CHOPINA
LOTNISKO MODLIN