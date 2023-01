Mieszkająca pod Poznaniem piosenkarka, poza kontynuowaniem kariery muzycznej, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie opowiada internautom o różnych sprawach, niekoniecznie związanych z jej twórczością. Tym razem postanowiła uczulić swoich fanów o dość niecodziennej obserwacji przyrodniczej.

- Ja dzisiaj wieczorową porą z bardzo ważną informacją - tymi słowami rozpoczęła Małgorzata Ostrowska krótkie nagranie, które opublikowała w środę, 4 stycznia na Facebooku. - Obudziły się kleszcze. Ta pogoda za oknem, pomimo, że choinka w tle, sprawia, że kleszcze się obudziły i gady atakują. Ja dzisiaj wyjęłam z Franka trzy sztuki. (Franek to pies Małgorzaty Ostrowskiej - red.)

To dość nietypowe zjawisko o tej porze roku. Kleszcze zaczynają być aktywne dopiero wiosną, gdy na dworze robi się cieplej. Jednak niespodziewana fala wysokich temperatur, z którymi mieliśmy do czynienia na przełomie roku, spowodowały wiele nietypowych zjawisk przyrodniczych. Natura niespodziewanie zaczęła budzić się do życia z zimowego snu.

Artystka, którą również zaskoczyła ta anomalia, ostrzega właścicieli zwierząt, by zwrócili większą uwagę na swoich czworonożnych podopiecznych.

- Zabezpieczcie swoje zwierzątka, szczególnie wtedy, kiedy chodzicie na spacery w takie nieco bardziej dzikie tereny - mówi Małgorzata Ostrowska. - Ale myślę, że w centrum miasta, na skwerach, w ogrodach są - dodaje. - Bądźcie ostrożni!

Po spacerze, zwłaszcza tym dłuższym, warto więc dokładnie sprawdzić sierść swojego pupila. Żeby uchronić zwierzęta przed atakiem kleszczy, warto użyć specjalnych ampułek z płynem odstraszającym pchły i kleszcze lub obroży nasączonej taką substancją.

Internauci potwierdzają doniesienia Małgorzaty Ostrowskiej, o czym dają znać we wpisach pod filmem.

"U mnie ostatnio spadł z choinki. Cały czas są aktywne."

To prawda, na mnie przeszła paskuda z kota lub psa."

"Ja wczoraj przyniosłam na sobie z ogrodu. Nie wiem czy one w ogóle spały."

"Pani Małgosiu, dziękuję bardzo za info. Byłam przekonana, że śpią zarazy snem zimowym. A tu masz babo placek."

- czytamy w komentarzach

Warto pamiętać, że również samemu trzeba się zabezpieczyć, chociaż zimowe ubrania bywają dla kleszczy przeszkodą często nie do pokonania. Kurtka lub bluza z długim rękawem, spodnie, pełne buty i nakrycie głowy sprawią, że kleszcze tak szybko nas nie zaatakują. Mimo wszystko, po spacerze w lesie warto dokładnie obejrzeć swoje ciało. Kleszcz się wczepi zawsze tam, gdzie skóra jest bardzo cienka i delikatna. Są to miejsca za uszami, pod pachami lub w pachwinach. Jeśli okaże się, że z lasu zabraliśmy do domu kleszcza, trzeba jak najszybciej go wyciągnąć.

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które mogą okazać się groźne dla naszego zdrowia. Niektóre przenoszą groźne choroby. Do najczęściej rozpoznawanych zachorowań w Polsce należą borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu.

